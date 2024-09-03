他嘆「年輕人怕髒怕累」只想早下班！網一面倒：薪水有比較高嗎

▲原PO認為現在的年輕人怕髒、怕辛苦。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文表示，他出社會久了以後，發現現在有些年輕人怕髒、怕辛苦，只想要有冷氣吹、早點下班，這樣的狀況不知道是否算常態？貼文曝光後，掀起討論，不少網友都直呼，「是現在的小孩會評估這苦吃了值不值得」、「又髒又累薪水有比較高嗎」。

男網友在Dcard上，以「現在的小孩都怕髒怕辛苦」為標題發文，提到他出社會久了以後，發現現在和以前已經不太一樣了，現在的年輕人怕髒又怕辛苦，但反觀他們，就算髒又累，他們還是會做。

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原PO認為，現在年輕人只要稍微辛苦一些、髒一點，就完全受不了，只想要有冷氣吹，然後最好可以早點下班，不知道這樣的狀況是否已經是常態了？

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「以前髒一點、累一點，只要肯做就能買房，現在就算再累再髒也買不起，那我幹嘛這麼累」、「是人性吧，一樣的薪水，能坐著誰想站著？能躺著誰又想坐著？能擺爛誰又想工作」、「一樣領27K我選擇在冷氣房吹冷氣」、「吃這麼多不必要的苦還不是沒車沒房只有貸款，過爽一點錯了嗎」。

也有網友回應，「我怎麼記得以前父母都跟我們說：『去多讀書，以後做辦公室吹冷氣，不用做又髒又累的工作。』現在又反過來說我們都不做了」。