超皮！柯文哲無保請回遭撤銷　王世堅PO「嘴角上揚」表情符號

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者呂佳賢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

京華城案延燒，台北地方法院2日裁定民眾黨主席柯文哲無保請回，北檢3日將抗告書送抵北院，高等法院4日下午裁定，撤銷原裁定，全案發回台北地方法院更裁。對此，曾跟柯文哲對賭的民進黨立委王世堅也PO出表情符號表示，讓網友看完笑翻。

民眾黨主席柯文哲因京華城等弊案遭檢調偵辦，民進黨立委王世堅曾說若柯文哲沒被羈押他就要去高空彈跳，而北院2日凌晨諭知柯文哲無保飭回，當庭釋放，讓外界開始關注王世堅是否要兌現承諾。當時，王世堅表示，的信用良好，檢方有提出抗告，希望大家再等個幾天，「稍安勿躁」。

▲柯文哲無保請回4日被高院撤銷。（圖／記者湯興漢攝）



豈料，北檢3日下午5時提出抗告。高等法院4日裁定撤銷原裁定，全案發回北院更裁，其理由為「柯文哲積極介入京華城」等客觀情況，且柯是否如他主張的不知情，仍有究明的必要。

消息曝光後，王世堅在個人臉書粉專PO出一個單邊嘴角上揚、挑眉的表情符號，瞬間吸引8000多人按讚留言。

網友看完紛紛表示，「不用跳了！！！恭喜」、「這回不用跳了」、「有一槍斃命的笑容」、「堅哥有機會不跳了」、「堅哥還是有一半的勝算」、「真的很可愛的世堅兄」、「如果不是賭注的話，其實高空彈跳很好玩唷」、「一個表情，勝過千言萬語」。