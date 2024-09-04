快訊／柯文哲無保請回被撤銷更裁　北院明重開聲押庭檢辯再對決

▲民眾黨主席柯文哲（左）被控在京華城容積率案涉犯圖利等罪嫌，高院撤銷台北地院無保請回裁定，5日將重開聲押庭，同案被羈押禁見的台北市府前副市長彭振聲（右），抗告案還須補正簽名程序。（圖／記者湯興漢、李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地檢署偵辦京華城容積率圖利案，聲押禁見時任台北市長的民眾黨主席柯文哲，前天（2日）凌晨3點被台北地院裁定無保請回，檢方昨提起抗告，高院今傍晚5點多撤銷北院將柯無保請回的裁定、發回北院更裁，北院表示尚未收到高院送還卷證，另須聯繫柯文哲與辯護律師，訂於明天（5日）重開聲押庭。

由於重新召開聲押庭前，可能會給柯文哲與辯護律師再次閱卷時間，北院法官目前還沒訂出明天開庭時間。

至於同案被告、台北市府前副市長彭振聲的抗告案，高院發現彭本人沒在抗告狀簽名、蓋章或按指印，已通知律師補正程序。律師表示昨憑彭簽的委任狀先以律師名義提起抗告，會依高院指示盡快補件。

▲國民黨台北市議員應曉薇（中）在京華城容積率案涉嫌收賄，已被裁定羈押禁見。（圖／記者黃國霖攝）

此外，檢方同案先前聲押禁見獲准的台北市議員應曉薇與其助理吳順民，以及威京總部集團主席沈慶京，3人抗告期限至本月9日為止，目前僅吳男昨透過律師提起抗告，沈慶京的律師表示明天將抗告。據悉，吳男抗告主張僅被准許目視閱卷、連手寫筆記都不行，訴訟權益受侵害，他否認參與或知悉應曉薇有無收賄。

柯文哲被控2021年於台北市長任內，涉違法同意京華城改建案容積率從560%，增加20%獎勵到672%，加上興建京華城的威京集團自購30%容積移轉，允建容積率共達840%，但決策過程涉及圖利等弊端。

台北地檢署指揮廉政署偵辦，上月（8月）27日下午，拘提明知被境管仍企圖搭機離境的應曉薇，留置到隔天（28日）一早搜索她的議會辦公室等處，同時約談吳順民、沈慶京到案，複訊後聲押禁見3人。

▲威京總部集團主席沈慶京（中）在京華城容積率案涉嫌行賄，已被裁定羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

台北地院上月29日晚間9點起召開聲押庭，至隔天（30日）清晨4點多，以涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄、行賄等重罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串滅證與逃亡之虞，陸續裁准應曉薇、吳順民與沈慶京均羈押禁見。

據悉，檢廉獲悉柯文哲可能將與妻子陳佩琪搭機赴美，同日（30日）上午7點多緊急搜索柯的住處、民眾黨中央黨部等處，並約談柯夫妻與彭振聲夫妻到案，陳佩琪與彭妻以證人身份應訊、當晚請回。

隔天（31日）凌晨2點，柯文哲不滿被冗長訊問、拒絕繼續應訊並要求離開，檢方當庭逮捕他。柯透過律師聲請北院提審爭取放人，但被北院駁回，北檢當天下午3點多恢復訊問約3小時，以涉犯收賄、圖利罪嫌，有勾串滅證之虞聲押禁見柯，連同稍早已被聲押禁見的彭振聲一併送交北院審理。

▲應曉薇的助理吳順民（中）不服被羈押禁見，已提起抗告。（圖／記者劉昌松攝）

法官本月（9月）1日全天讓柯文哲與彭振聲各自與律師充分閱卷，但僅准筆記重點，不能完整抄錄與影印拍照，且開完聲押庭須收回閱卷筆記。當晚8點起召開聲押庭，訊問柯3小時、彭1個多小時，2日凌晨3點裁定彭羈押禁見。

但法官採信柯文哲本身沒有都市計畫專業、尊重都委會專業意見， 欠缺證據證明柯主觀明知違法而仍為指示，以「犯罪嫌疑不重大」等理由，裁定柯無保請回。柯獲釋後，向聚集北檢外徹夜守候的支持者喊話「備受壓迫、凌虐」，檢方昨傍晚5點趕工提起抗告。