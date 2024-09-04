撤銷理由曝！高院認柯文哲：積極介入京華城案　「不知情」仍要查

記者黃哲民／台北報導

京華城案延燒，台北地方法院2日裁定民眾黨主席柯文哲無保請回，北檢3日將抗告書送抵北院，高等法院4日下午裁定，撤銷原裁定，全案發回台北地方法院更裁，理由曝光。

▲柯文哲無保請回，檢方抗告成功。（圖／記者湯興漢攝）

高院指出，合議庭審理過後，依照被告彭振聲（前台北市副市長）、被告朱亞虎（前台北市兵役局長）、證人邵琇珮（台北市都委會執行秘書）的證述，佐以朱亞虎與應曉薇相關對話紀錄、扣案被告隨身物品記載內容，再參酌朱亞虎受雇於沈慶京的目的、沈慶京行賄應曉薇犯罪嫌疑重大、被告積極介入京華城案等客觀情狀。

高院認為，柯文哲是否真的像他所主張的，「相信具專業性且為多數決之都委會決議」，而對京華城案情毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明的必要。

高院指出，原審未就檢察官所提出的全部事證予以綜合評價，遽認檢察官未釋明被告犯罪嫌疑重大，並不妥適，檢方抗告有理由，原裁定撤銷，全案發回台北地方法院，本件不得再抗告。

檢廉持續追查京華城弊案，而民進黨台北市議員許淑華曾踢爆，柯文哲在總統大選後以選舉補助款購買4300萬元的商辦大樓，早有公司承租，公司原股東的友人是曾任台北市兵役局長的朱亞虎，而朱亞虎曾任威京集團子公司鼎越開發董事長，遭質疑交集太可疑，朱亞虎也被視為「中間人」之一，遭檢方約談、搜索。