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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱挺柯遭王定宇酸爆　國民黨：一戳就碎難怪離台南市長愈來愈遠

▲▼國民黨不分區立委當選人陳菁徽、發言人楊智伃25日召開「做自己的宮主」記者會，強調將推動人工生殖法的修法工作，搶救台灣當前少子化的問題。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，國民黨主席朱立倫今（4日）在中常會上談及民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，強調沒有證據就是政治鬥爭、追殺，提醒總統賴清德「司法絕對不可以變成獨裁者揮舞的鞭子」，遭民進黨立委王定宇批評政治算計挺柯，國民黨發言人楊智伃則回嗆，「一戳到北檢心就碎，難怪王定宇離台南市長愈來愈遠。」

朱立倫指出，足夠證據辦到底才是肅貪，否則就是政治清算，提醒總統賴清德「司法絕對不可以變成獨裁者揮舞的鞭子」，而是要維護社會公平正義的尺，司法標準也不能跟溫度計一樣變來變去，手中握有充分證據時放七年不辦，手中沒證據卻硬要辦70個小時，唯有公平正義才能維護人權，民眾也才能接受。

王定宇對此狠酸，「蛤？這位主席是不認識去北檢告發柯文哲的自己黨員鍾小平、游淑慧嗎？咦？這位主席是不認識涉嫌行賄的自己黨員沈慶京、應曉薇嗎？」要政治算計挺民眾黨柯文哲之前，這位主席可以先問一下與京華城案相關中國國民黨黨員嗎？

楊智伃隨後在臉書貼出台南市長選舉民調，國民黨立委謝龍介勝出王定宇的媒體報導內容諷刺說，「一戳到北檢心就碎，難怪王定宇離台南市長愈來愈遠。」

楊智伃表示，無關鍵事證聲押柯文哲，誤導外界邵琇佩畏罪潛逃，透過親綠媒體放話引導輿論走向，明明朱立倫說的是司法公平、程序正義，不管哪個案子都應該要相同標準來辦案，「請問有哪一點不符合公平正義？還是王定宇也要成為北檢發言團的一員嗎？」

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