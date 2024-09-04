世界Top1「最愛外遇」國家！泰國奪冠　小老婆文化大揭密

▲研究團隊調查全球最愛出軌的國家排行榜。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

情趣玩具廠商Bedbible旗下的研究單位Bedbible研究中心統計分析，並排出全球前10個外遇率最高的國家，其中由泰國奪得榜首。而報告也指出，泰國出軌率高的原因可能是「Mia Noi（情婦、小老婆）」文化以及性產業發達所導致。

根據Insider Monkey，Bedbible研究中心針對全球2萬3872名受訪者展開調查，就性別、年齡以及國家進行分析與統計，同時研究每個國家自1960年以來外遇行為的演變過程，最終排出25個最容易出軌的國家排行榜。

▲根據統計，泰國的出軌率高達51%。（示意圖／CFP）



研究顯示，經濟困難、情緒憤怒、低自尊、缺乏愛情或是渴望變化等因素，都有可能促使人們出軌。值得注意的是，許多出軌者仍然重視「一夫一妻制」。而這些對配偶不忠的人，外遇動機則因性別而異，其中男性通常是因為感到「不被愛」，女性則在感到不自信時容易出軌。

泰國在該排行榜中取得榜首，出軌率高達51%，而調查認為，原因為當地普遍興盛的「Mia Noi（情婦、小老婆）」文化與性產業發達有關。Mia Noi（เมียน้อย）意指「小女人」或「第二任妻子」，在泰國文化中指的是已婚男人的情婦、小老婆。其次則是丹麥、德國、義大利、法國、挪威、比利時、西班牙、芬蘭以及英國等。