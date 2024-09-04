27歲男「斷手筋」陳屍水溝！　普吉島知名海灘爆殘虐棄屍案

▲俄羅斯男子被發現遭人殺害知名海灘旁的陳屍水溝。（圖／翻攝自第八頻道）

記者王佩翊／編譯

泰國普吉島知名觀光景點卡倫海灘驚傳命案，一名俄羅斯男子被發現陳屍在海邊的一個水溝，他上身赤裸，雙手有明顯割傷，遭人砍斷手筋，死亡時間超過8小時。警方查閱死者的出入境紀錄後發現，他1月透過免簽入境泰國，中間曾前往馬來西亞更新簽證，隨後再度入境，而目前無法得知與他一同入境的家屬下落為何。

根據thaiger報導，警方3日中午12時50分接獲當地民眾通報稱，在卡倫海灘旁的一個水溝發現一具屍體。警方趕往現場後，發現一名身材高瘦的白人男子上身赤裸、穿著深藍色短褲，躺在水溝內，身上則遍布傷痕。

警方到場後隨即拉起封鎖線，雖然現場有許多遊客圍觀，但是沒有人認識死者，也沒有人在附近區域看過他。警方隨後展開調查，並確認死者為27歲的俄羅斯籍男子伊利亞·奧洛夫（Ilia Orlov）。

警方在死者的手腕發現2處極深的割傷，並切斷了橈動脈。此外，死者的耳朵後方也有詭異瘀青。法醫在屍檢時則發現了其他傷勢。根據驗屍報告，男子被發現時死亡時間可能已經超過8小時。

調查人員隨後在遺體附近發現一個包包，從包包裡的護照確認死者身分。除了護照外，包包裡還有其他個人物品，包含筆記型電腦與個人文件，另外還發現1本俄羅斯籍女子的護照。

警方指出，伊利亞1月24日透過免簽政策入境泰國，只能停留90天，不過他中間曾經前往馬來西亞更新簽證，隨後再次返回泰國。

調查人員認為，伊利亞陳屍地點並非第一案發現場，兇手可能是在其他地方殺害死者後，才將伊利亞的屍體遺棄在此。警方計劃調閱附近的監視器畫面，以找出嫌疑人。

伊利亞在俄羅斯的家人表示，他是與妻子一同來到泰國，但警方目前尚未公布他的妻子的行蹤。根據《第八頻道》報導，死者抵達泰國時是和妻兒一同入境。伊利亞的友人則指出，伊利亞死前3至4天行為異常。