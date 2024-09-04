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菲律賓華裔女市長被抓了！　潛逃2月在印尼落網

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓丹轆省班班市33歲前華裔市長郭華萍（Alice Guo）被懷疑是中國間諜，還涉及洗錢指控遭菲律賓通緝，自7月開始潛逃至今近2個月。菲律賓司法部4日發布聲明表示，郭華萍已於3日深夜11時58分在印尼雅加達近郊唐格朗市（Tangerang）被逮捕。

馬尼拉時報、路透等報導，郭華萍被印尼移民機構官員逮捕的消息起初由菲律賓總統府反有組織犯罪委員會（PAOCC）揭露，隨後司法部發布聲明證實。郭華萍目前被印尼拘留在Jatanras Mabes Polri，菲律賓移民機構正與印尼當局進行協調，會盡快把郭華萍帶回菲律賓。

郭華萍律師並未立即回應置評請求。郭華萍接下來將面臨多項指控，包括洗錢、逃稅、人口販賣等。

郭華萍2022年5月當選丹轆省班班市市長，直到今年才爆出爭議，執法單位突擊搜查班班市一處賭場時發現狀況有異，在展開相關調查之後，她面臨利用職權包庇離岸博弈產業等指控，被質疑是中國間諜。各種跡象都指向郭華萍蓄意犯法，她隨後被撤職、取消所有退休福利，永久不得重新進入公職。

郭華萍7月逃離菲律賓前往馬來西亞與新加坡，接著前往印尼。被控與中國犯罪集團勾結的郭華萍拒絕出席相關聽證會，遭菲律賓通緝，但她否認相關指控，堅稱自己是土生土長的菲律賓公民，面臨惡意指控。

菲律賓反洗錢委員會（AMLC）等機構上月聯合在司法部採取法律行動，對郭華萍與另外35人提出數項洗錢指控。AMLC聲稱，郭華萍等人從事犯罪活動涉及的洗錢總額超過1億披索（約新台幣6342萬元）。

▼郭華萍7月逃離菲律賓前往馬來西亞與新加坡，接著前往印尼。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Alice Leal Guo ）

▲▼菲律賓丹轆省（Tarlac）小城市班班（Bamban）華裔女市長郭華萍。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Alice Leal Guo ）

▲菲律賓丹轆省小城市班班華裔女市長郭華萍。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Alice Leal Guo ）

►菲女市長「疑是共諜」潛逃路線曝光　當局下令註銷護照、通緝全家
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