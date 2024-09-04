人夫外遇曬合照「情人節快樂」　小三認了懷孕助攻正宮

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿榮（化名）與A女發生婚外情，還拍攝合照並標註「情人節快樂」，她私下傳訊息詢問A女，A女坦承與阿榮交往，還懷過孕，甚至出示雙方對話紀錄證據，於是她決定對阿榮提告求償50萬元。彰化地院法官日前審理此案，判阿榮應賠償妻子30萬元較為適當。

▲A女承認與阿榮交往，並在交往期間懷孕。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和阿榮結婚4年，現已離婚，但在婚姻關係存續期間，阿榮與A女發生婚外情，不僅拍攝外遇合照，還在照片上標記「情人節快樂」；後來她透過臉書私訊詢問A女，A女坦承曾與阿榮交往，並在交往期間懷孕、墮胎。

人妻接著說道，A女出示與阿榮的LINE對話紀錄，兩人確實討論過引產手術費用等問題，阿榮還說出「所以有確定是我的」等話，種種行為顯然已經嚴重侵害到她的婚姻關係身分法益，因而決定對阿榮提告求償50萬元。

對於上述指控，阿榮經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。彰化地院法官認為，阿榮面對人妻的指控均未提出爭執，依法應視同自認，他與A女的交往行為侵害到人妻基於配偶關係所產生的身分法益，且情節重大，最終判他應賠償人妻30萬元較為適當，全案仍可上訴。