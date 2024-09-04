剛生完寶寶「丈夫突然離世」！　人妻一看手機更心碎

▲瑪莉安剛生完小孩，丈夫就驟逝。（圖／翻攝臉書Marianne Fraser）



記者吳美依／綜合報導

來自蘇格蘭的瑪莉安（Marianne）剛生完小孩，某天抱著兒子踏進家門，竟發現丈夫在家結束生命。不過，她在看見老公手機內容之後，卻更加心碎地發現，枕邊人早已外遇多年。

《太陽報》報導，瑪莉安在2022年12月生下兒子，幾天過後，結婚4年的老公利亞姆（Liam）就在家中自殺。她發現丈夫遺體時，感覺全世界都崩塌了，難過到食不下嚥，還跟剛出生的孩子，再度住進醫院裡。

出院後，警察歸還利亞姆的衣物與手機等個人物品，瑪莉安很快從手機資料發現，丈夫在這段婚姻裡一直都不忠誠，除了訊息與對話紀錄，甚至在她生產期間，老公都還在跟外遇對象講電話。

▲丈夫離世後，瑪莉安在老公手機裡，找到對方長期偷吃的證據。（示意圖／VCG）



瑪麗安極度震驚、傷心欲絕，但很快就下定決心，要把所有精力用在照顧兒子與音樂事業上，而非糾結過去。她目前正在準備發布新的音樂專輯，並且帶著1歲7個月的兒子出國旅遊。

儘管情緒依然複雜，但瑪麗安仍慶幸知道真相，因為這讓她得到解脫，「對於一個不在人世間的人生氣，是很奇怪的。」

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