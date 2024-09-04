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日兵庫縣知事職場霸凌！遭拒後「惱羞怒搶」員工晚餐　拿官威開嗆

▲▼日本兵庫縣知事齊藤元彥遭控訴，曾對縣廳職員「職場霸凌」。（圖／達志影像）

▲日本兵庫縣知事齊藤元彥遭控訴，曾對縣廳職員「職場霸凌」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本兵庫縣知事齊藤元彥身陷「職場霸凌」風暴，性格火爆的他遭到多名縣廳職員爆料，經常高聲怒吼職員、丟擲文具、搭乘公務車時踹椅背，且還會在搭乘電梯時強制要求職員按開門鈕。如今，在最新一份的調查指出，縣廳裡高達一半以上的職員曾聽說過齊藤知事的職場霸凌事蹟。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，針對齊藤元彥是否曾利用兵庫縣知事的權威霸凌下屬，兵庫縣縣議會組成「百條委員會」（特別委員會），針對縣廳裡的全部員工進行問卷調查，先是在8月發布期中報告，如今部分霸凌內容更加明朗。

縣議會針對縣廳2000名員工進行問卷調查。結果顯示，高達5成、1052人對於齊藤元彥的霸凌事蹟表示「曾經聽聞過」；其中還有71人甚至表示，曾經經眼目睹過齊藤知事霸凌下屬，因此知道霸凌醜聞。

在問卷調查內的自由補充欄位中，還有其他員工透露，有一次齊藤知事前往某飯店參加會議，結果他卻想要取走飯店內必須「事前預訂」的晚餐，還表示他想吃晚餐，最後被縣廳職員婉拒，豈料他卻突然暴怒，對著對該名職員吼道，「我是知事！」

也有其他職員透露，儘管職員們向齊藤知事打招呼，然而齊藤元彥不僅沒有轉身，甚至不願望向該名職員。

另外，約有3成的縣廳職員（599人）證實，的確曾聽聞齊藤知事貪小便宜的行徑，包括從所有外地視察行程帶回當地特產，包括螃蟹、牡蠣、海苔、草莓等，「沒有一絲猶豫」全數帶回家。

針對兵庫縣廳全體職員所進行問卷調查，其統計結果將預計9月中公布。

據悉，日媒《讀賣新聞》曾踢爆，早在今年3月中，擔任兵庫縣西播磨縣民局長的男性職員渡瀨康英，曾率先將齊藤知事的「7大疑惑項目（爆料項目）」以文件形式通報媒體，4月初透過縣廳公益通報制度呈報，卻反而遭到齊藤元彥施壓，利用法律漏洞停職3個月，最後導致其7月輕生身亡。

►日兵庫縣知事涉「職場霸凌」！敲辦公桌、怒罵職員　吹哨者7月身亡

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