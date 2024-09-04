首例！日男服用小林製藥紅麴罹腎病　提損害賠償訴訟

▲日本小林製藥爆出紅麴風波。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京4日綜合外電報導

日本大阪府40多歲男性從今年1月起服用小林製藥生產的含紅麴成分保健食品後，被診斷出腎臟疾病，7月已向大阪地方法院提出約495萬日圓損害賠償訴訟，是健康受害提訴首例。

小林製藥3月22日稱旗下含有紅麴成分的保健食品恐會導致腎臟疾病，自行回收3款產品，包含「紅麴降膽固醇錠」（紅麹コレステヘルプ）、「內臟脂肪代謝錠＋膽固醇」（ナイシヘルプ＋コレステロール）、「納豆激酶 GOLD」（ナットウキナーゼ さらさら粒GOLD），以及販售給企業的紅麴原料。

日本共同社報導，小林製藥方面在答辯書上表示，已支付原告醫療費等費用，未來若能判斷服用保健食品與出現症狀存有因果關係時，將會再提供適當補償，希望法院駁回訴訟。

根據起訴書，原告是在今年1月開始服用紅麴降膽固醇錠，並在之後看到新聞報導得知有人服用後死亡或罹患腎臟疾病，於是5月前往醫院檢查被診斷出藥物引起的急性腎臟疾病。

原告指出，這款保健食品顯然存有缺陷，自己也經歷未來或許必須接受洗腎的恐懼。原告提出訴訟的日期為今年7月12日。

小林製藥方面主張，過去一段時間針對服用保健食品與產生症狀間相關性存疑的消費者，都已支付醫療費等費用，對於這次提訴的男性，也支付醫療費與交通費合計約4萬日圓。（譯者：黃名璽）