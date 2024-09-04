中國人爆買東京迪士尼達菲熊　手段無極限！日本人一看嚇壞

▲中國人搶東京迪士尼達菲熊，手段無極限！「蝗蟲過境升級」嚇壞日本人。（翻自X平台）
圖文／鏡週刊
今年初才發生過「中國人擠爆東京迪士尼瘋搶達菲熊」的事件，但現在又被日本民眾爆料「升級版」。一名日本女子指出，在8月29日凌晨4點多前往東京迪士尼排隊，欲購買最新上市的限量版達菲熊，沒想到有一群「集團化」人士出賤招，得以插隊爆買達菲熊，後來女子也發現，這群插隊爆買的人，似乎都是中國人。
據《富士電視台》報導，這名投訴的女子說，當天有很多達菲熊想搶購限量版，於是大家都一大早就去排隊，她自己本身在凌晨4點多就在現場排隊。只是當時很多日本粉絲發現，大門口前排了很多坐墊，但大家都不清楚這背後的原因，於是民眾都乖乖「排在坐墊後面」，等待早上8點入園。
今朝の転売ヤー御一行がキャストから注意されても強気で言い訳していた一部始終— « ひоωоこ» (@pico08shop09) August 29, 2024
でも結局ガン無視キメて､入園を許された...
わたしが確認できただけでも転売ヤー親分が雇った要員は80人くらい横入りして､わたしより先に入園しました????#TDR_now #TDR__now #tdr_now#転売ヤー pic.twitter.com/0lAGTrfD5f
結果就在早上7點，突然有一大群人衝出來，宛如蝗蟲過境，大約有80人全部坐在坐墊上。這時女子才驚覺，原來這群人，是故意用坐墊來佔位子。後來有迪士尼人員發現這些人使用「偷吃步」的作弊方式，於是上前阻止，但隨即雙方爆發口角衝突。女子也發現，後來迪士尼園方也無力管轄，眼睜睜看著這群「蝗蟲」衝進園區，而且園方規定一人買一隻，這群「蝗蟲」也無視規定，直接大把大把抓入袋子裡爆買。
報導也指出，這群「蝗蟲」相信是黃牛部隊，並且已經集團化，而且隨後在網上，也開始出現達菲熊娃娃高額轉賣的廣告。另外拍攝女子在回覆網友留言時也指出，她相信這群「蝗蟲」大多是中國人，有的是嫁來日本的女性，有的是在日本生活很久的中國人，他們帶著小孩來搶達菲熊，此外影片也錄到有人說中文的聲音。
▲富士電視台用圖解，解釋「蝗蟲過境式」佔位子。（翻自《富士電視台》畫面）
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