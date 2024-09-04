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中國人爆買東京迪士尼達菲熊　手段無極限！日本人一看嚇壞

中國人搶東京迪士尼達菲熊　手段無極限！「蝗蟲過境升級」嚇壞日本人

▲中國人搶東京迪士尼達菲熊，手段無極限！「蝗蟲過境升級」嚇壞日本人。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

今年初才發生過「中國人擠爆東京迪士尼瘋搶達菲熊」的事件，但現在又被日本民眾爆料「升級版」。一名日本女子指出，在8月29日凌晨4點多前往東京迪士尼排隊，欲購買最新上市的限量版達菲熊，沒想到有一群「集團化」人士出賤招，得以插隊爆買達菲熊，後來女子也發現，這群插隊爆買的人，似乎都是中國人。

據《富士電視台》報導，這名投訴的女子說，當天有很多達菲熊想搶購限量版，於是大家都一大早就去排隊，她自己本身在凌晨4點多就在現場排隊。只是當時很多日本粉絲發現，大門口前排了很多坐墊，但大家都不清楚這背後的原因，於是民眾都乖乖「排在坐墊後面」，等待早上8點入園。

結果就在早上7點，突然有一大群人衝出來，宛如蝗蟲過境，大約有80人全部坐在坐墊上。這時女子才驚覺，原來這群人，是故意用坐墊來佔位子。後來有迪士尼人員發現這些人使用「偷吃步」的作弊方式，於是上前阻止，但隨即雙方爆發口角衝突。女子也發現，後來迪士尼園方也無力管轄，眼睜睜看著這群「蝗蟲」衝進園區，而且園方規定一人買一隻，這群「蝗蟲」也無視規定，直接大把大把抓入袋子裡爆買。

報導也指出，這群「蝗蟲」相信是黃牛部隊，並且已經集團化，而且隨後在網上，也開始出現達菲熊娃娃高額轉賣的廣告。另外拍攝女子在回覆網友留言時也指出，她相信這群「蝗蟲」大多是中國人，有的是嫁來日本的女性，有的是在日本生活很久的中國人，他們帶著小孩來搶達菲熊，此外影片也錄到有人說中文的聲音。

中國人搶東京迪士尼達菲熊　手段無極限！「蝗蟲過境升級」嚇壞日本人

▲富士電視台用圖解，解釋「蝗蟲過境式」佔位子。（翻自《富士電視台》畫面）


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