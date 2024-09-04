茂木敏充正式投入自民黨總裁選舉　盼推動「零增稅」經濟政策

▲自民黨幹事長茂木敏充4日下午召開記者會，宣布正式投入自民黨總裁選舉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本自民黨將於本月進行下一屆總裁（黨主席）投票，預計12日公布告示、27日投開票，目前黨內11人有意參選。在此之際，自民黨幹事長茂木敏充今（4）日下午召開記者會，正式表態參選總裁，期盼當選後可以帶領執政團隊，以安穩的執行力安內攘外。

根據《日本放送協會》，現年68歲的茂木敏充4日下午召開記者會，正式對外表態參選自民黨總裁，是30年政治生涯中首度投入總裁選戰。在記者會上，他便針對參選計畫、經濟政策、黨內派閥和政治資金等問題一一闡述。

首先，茂木敏充表示，未來他一定能夠提拔適當的人才、組成執政團隊，取得令人滿意的成績單，而這就是新政權（下一屆首相）必須達到的目標，透過執行力來維繫政權穩定，引領日本這個國家安內攘外、應對各種挑戰。

在經濟政策方面，茂木敏充計畫透過戰略引領日本經濟成長，以此確保穩定的稅收來源，並強調將推動「零增稅」政策。他在記者會上掛保證，若未來3年以內在經濟方面沒有取得實際成果，則身為總理大臣的他將扛起責任。

至於在黨內派閥和政治資金問題，茂木敏充則表示，「我發誓能夠打造一個全新的自民黨，並斷然執行黨內改革和政治改革」。除了決定廢除由黨支付給議員們的「政策活動費」制度，他更表示不排除透過修法，將政治資金派對的收益列為徵稅對象。

▲茂木敏充、岸田文雄、麻生太郎3年內進行超過80次會談，被外界稱為「三頭政治」。（圖／達志影像）

茂木敏充出生於栃木縣足利市，從東京大學經濟學部畢業、並取得哈佛大學甘迺迪學院公共行政碩士後，曾經擔任《讀賣新聞》政治組記者，並任職麥肯錫顧問公司，1993年至今連續當選9屆眾議院議員，1995年加入自民黨後，曾在小泉第2次改造內閣就任特命擔當大臣（沖繩及北方對策）、IT大臣。

在第2次安倍內閣，茂木敏充就任經濟產業大臣，2019年9月就任外務大臣期間歷經3任首相。

茂木敏充2021年接任自民黨幹事長後，在黨內籌組派閥「平成研究會」（茂木派），在3年內和岸田文雄、副總裁麻生太郎進行會談超過80次，三人行程緊密聯繫，因此又被稱為「三巨頭政治」，不過自從黨內面臨政治派閥和派對資金等問題，由於不滿岸田太過武斷，因此他與岸田的關係開始惡化。

據悉，此次自民黨總裁選舉中，目前已有前經濟安保大臣小林鷹之、前自民黨幹事長石破茂、現任數位大臣河野太郎、任內閣官房長官林芳正召開記者會，宣布參選。