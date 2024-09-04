清純女大圖書館「露奶直播」！邊唸書邊掀衣　車頭燈秒彈出

記者王佩翊／編譯

南韓一名女直播主日前前往一間大學的圖書館直播，然而她卻在自習室內，對著鏡頭開始脫衣露奶，相關畫面曝光後，瞬間引發熱議。據悉，該名直播主在直播過程不斷向觀眾表示，只要斗內金額夠高，她就會脫下衣服，藉此吸引粉絲課金。

根據JTBC電視節目報導，事件發生在南韓大學開學日9月2日，該名女直播主當晚9時21分開始在某大學的圖書館直播，並一直持續到晚間11時，吸引了約200名觀眾觀看。

報導指出，女子最初將直播分類為「學習」，還輸入了「自習」、「讀書」等關鍵字吸引觀眾進入，然而表面上看似是一場有關學習的直播，實際上她卻沒有唸書，反而是以脫衣的手段，吸引觀眾的注意並斗內。

雖然她直播的地點在圖書館內的個人自習室，但由於房間的窗戶皆是透明玻璃，因此路過的學生也可能會看見她的脫序行為。該名直播主在直播過程中，將衣服一件一件脫下，並露出渾圓雙乳，吸引目光。

多數網友對於她在圖書館進行18禁直播大表不滿，認為她不應該在公共場所作出這類行為，甚至有人質疑她為何不在家中直播。不過對此她則解釋，因為家裡有其他家人，且隔音效果不佳，只好跑來圖書館直播。

事件曝光後，瞬間引發網路熱議，網友們紛紛表示，應該對此行為祭出重罰，同時認為直播平台應該要關閉這類直播的收入管道。

事實上，類似事件並非首次發生，1月就曾有另一名女主播主在大學圖書館內進行「脫衣直播」。法律專家指出，相關行為可能構成公共猥褻罪，根據南韓法律，最高可處以1年以下的有期徒刑或500萬韓元（約新台幣11.9萬元）以下的罰金。