「如果可以回去」音樂會　7日台南吳園戶外圓形廣場盛大舉行

▲台南市文化局結合人權與母語議題，9月7日（星期六）晚上6時30分於吳園戶外圓形廣場舉辦「如果可以回去。」音樂會活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化局結合人權與母語議題，9月7日（星期六）晚上6時30分於吳園戶外圓形廣場舉辦「如果可以回去。」音樂會活動，由《台南妹仔教你講台語》頻道主台南妹仔ayo 擔綱主持。

表演陣容包括常以音樂聲援社會運動的知名獨立樂團農村武裝青年、榮獲第33屆金曲獎最佳台語專輯獎的百合花樂團、入選2024年台南市傑出演藝團隊的重金屬搖滾樂團蘭花刀、台灣獨立音樂創作歌手黃玠，以及擅長結合人權議題創作的音樂藝術家王榆鈞登台演出。

台南市文化局長謝仕淵表示，人權是人類共同的尊嚴和價值，是社會進步與和平的基石，而台灣台語是國家語言之一，也是許多音樂人抒發情感、傳達理念的媒介，從過去台語受到禁聲、不被重視，走到今天能讓社會大眾自由表達與創作，也代表著人權意識的進展，因此「如果可以回去。」音樂會決定結合人權與台語議題，用音樂跨越語言與文化，成為共鳴之聲觸動人心，並藉由音樂作品所詮釋的理念，喚起人們對人權議題的重視。2024年「台南人權月-如果可以回去，那就把把____帶回來。」相關展覽及系列活動已接近尾聲，緊接著「台南台語月」即將開始，希望透過藝術與音樂的展演形式讓民眾更貼近人權議題與台語文化，並為「台南台語月」揭開序幕。

文化局進一步說明，台南台語月自9月7日起至9月22日舉行，今年以「台語起磅」為主題，表達台語崛起、啟始運行的概念，活動內容相當豐富，「智識學堂」單元包括將於9月8日於成大台文系館舉行的「2024紀念王育德博士國際研討會」，以及「法律白話文」律師講座；「市井潮語」單元則由台南在地五個劇團演出五場不同劇碼，其中包含日本劇作家寺山修司《狂人教育》台語版的演出；「行入台南舊光景」則規劃5場走讀活動，帶領民眾走進東菜市、西市場、以及民權路、中正路、友愛街等老台南人最愛逛的街區，更有「棒球哇咧獅」統一獅X台語月聯名企畫，邀請金曲獎台語歌王謝銘祐演出並擔任開球嘉賓。

「如果可以回去。」演唱會當天精心準備精美紀念文創品，完成指定的小任務即能獲得，數量有限送完為止，當天現場也將有台語月復古市集，歡迎踴躍參加。更多活動與最新消息，請追蹤「如果可以回去，那就把????????帶回來。」及「台南台語月」FB粉絲專頁。