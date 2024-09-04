台南市「因雄崛起」遊戲學習平台　推出「反霸凌」線上學習活動

▲教育局開發的遊戲式學習平台「因雄崛起」網站，特別推出「反霸凌」主題線上賽事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著新學期到來，台南市在開學第一週辦理「友善校園週」，落實尊重、關懷、同理、包容及安全的校園文化，教育局開發的遊戲式學習平台「因雄崛起」網站，特別推出「反霸凌」主題線上賽事。

教育局指出，藉由遊戲式學習活動，培育學生同理心與包容心，鼓勵學習尊重彼此差異，對暴力行為、霸凌建立正確態度及良好價值觀，凡學生完成指定學習任務，就有機會獲得因雄崛起活動英雄角色及活動限定線上獎勵，教育局邀請全國國中小學生一起上線挑戰！

黃偉哲市長表示，為營造友善校園環境，阻止霸凌發生，每個人都有責任為校園打造一個關愛與尊重的環境，才能有效拒絕校園霸凌，守護每一位同學。因雄崛起的「反霸凌」主題活動，以悅趣式學習模式，鼓勵學生換位思考，站在別人立場上看問題，才能理解他人感受和需求，並且讓學生了解霸凌的危害，以及面對霸凌時尋求幫助是勇敢的表現。

教育局鄭新輝局長表示，台南市推動校園霸凌事件零容忍政策，持續落實校園霸凌防制宣導工作，並且訂定明確與嚴謹的SOP處理規範，要求學校積極追蹤處理，杜絕霸凌事件。教育部及教育局都設有反霸凌專線，如有相關情事，可立即撥打教育部1953或教育局2959023專線，將由專人提供諮詢及協助，讓受害者可以放心求助。

教育局表示，今年教育局推出的反霸凌主題遊戲式線上學習活動，希望建立學生主動關懷霸凌行為樣態與正確對應方式。活動期間為8月30日至10月20日，需閱讀相關教材再進行答題，依據學生答題成果累計積分進行排名，活動結束後將依總排名發放指定獎勵。活動詳情可參閱因雄崛起官方網站最新消息（https://adl.edu.tw/hero/），以及官方粉絲專頁（https://www.facebook.com/heroj7.tn）所發布活動公告，歡迎全國國中小學生、教職員工攜手參與！