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台南市公共自行車達成500站及500萬使用人次　站點車輛規模再擴大！

▲台南市公共自行車YouBike 2.0，自2023年上線服務即深受市民朋友及旅客喜愛，原規劃500處站點及5000輛公共自行車也提前半年於8月底全數投入服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市公共自行車YouBike 2.0，自2023年上線服務即深受市民朋友及旅客喜愛，原規劃500處站點及5000輛公共自行車也提前半年於8月底全數投入服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市公共自行車YouBike 2.0，自2023年上線服務即深受市民朋友及旅客喜愛，並於今年8月突破500萬使用人次，原規劃500處站點及5000輛公共自行車也提前半年於8月底全數投入服務。

市長黃偉哲表示，站點車輛的全數投入，提供市民大眾運輸最後一哩路的服務，希望市民多多使用「TPASS行政院通勤月票」方案，可享有前30分鐘免費的優惠，也鼓勵市民朋友踴躍申請「市民卡」，可享有YouBike 2.0全時段半價，YouBike 2.0E電輔車每30分鐘補助10元的優惠，台南市政府將再進一步增設站點、車輛，提供各綿密的綠色公共運輸服務。

副市長葉澤山表示，目前台南市YouBike 2.0 已提前達成500站及5000輛車服務，在全台南市34個行政區設有站點，以不到1年半的時間突破500萬的使用人次，是YouBike受到市民喜愛的肯定，市長黃偉哲已指示交通局持續加速擴增YouBike 2.0站點、投入車輛，以擴大服務量能，預計1年內再增設125處站點及投入1,200輛車，包含受大眾喜愛的YouBike 2.0E電動輔助單車400輛，總數將達到625站及6200輛車的營運規模。

▲台南市公共自行車YouBike 2.0，自2023年上線服務即深受市民朋友及旅客喜愛，原規劃500處站點及5000輛公共自行車也提前半年於8月底全數投入服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，目前全台南市各區交通節點、學校機關、社區及觀光景點等處多有設置站點，提供市民及觀光旅客便利的公共自行車服務，但各界仍持續爭取於潛力位置設置站點，因此交通局已規劃再擴充設置站點及增加車輛，期許公共自行車站點及路網更加密集，滿足市民朋友及觀光旅客的使用需求，後續交通局與微笑單車團隊持續辦理設站會勘，敬請大家期待，並歡迎大家踴躍使用YouBike漫遊府城。

交通局表示，想得知台南YouBike 2.0的站點資訊，可至微笑單車官方網站或下載YouBike微笑單車官方版APP查詢，有關台南市公共自行車的建置情形，也可持續關注「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁。而在使用上有任何的問題，也可上YouBike官網(https://www.youbike.com.tw/region/tainan/)查詢或撥打24小時客服專線(06-3009966)，將有專人服務。

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