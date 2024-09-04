中秋加碼送月餅物資　台南市勞工局偕同泥水及金屬工會關懷弱勢勞工

▲中秋佳節將至，4日台南市勞工局與台南市泥水業職業工會及台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會，攜手送中秋物資共同關懷弱勢勞工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



中秋佳節將至，4日台南市勞工局與台南市泥水業職業工會及台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會，攜手送中秋物資共同關懷弱勢勞工，兵分四路發送中秋物資給服務的弱勢勞工共20戶。

案家擴及關廟區、仁德區、南區、東區、中西區、安平區、將軍區、楠西區、官田區、六甲區、柳營區、西港區、麻豆區、學甲區、新營區等15個行政區。

勞工局及工會長期關注弱勢勞工，逢年過節時透過到府親贈物資的關懷行動，讓弱勢家庭持續感受到黃偉哲市長建立「希望家園」誠摯溫暖的心意。這次發送的物資包含喜憨兒中秋禮盒、紅包、石墨烯墊枕、舒潔衛生紙、及泡麵。另外勞工局職安輔導員陳明盛也響應活動捐贈文旦禮盒；台南市松柏慈心會一同響應關懷弱勢勞工，也捐款作為修繕材料用途費用，朱正軒議員也到場共襄盛舉。

發送的第一戶是居住於仁德區的鄭姓案主，其本人也是泥水工會的會員，2023年3月下旬因停車場新建工程發生工地塌陷意外，致當時正在樓上灌漿的案主墜落，導致身體多處受傷，其中又以頸椎骨折造成下半身癱瘓最為嚴重。此次遭逢意外事故，影響案主原本的工作能力，導致案主無法再有穩定的經濟收入，經濟上甚感壓力。

關廟區的案主為一名87歲獨居方老先生，妻小均已往生，方老先生為中低收入戶，住家在去年慘遭一場無情大火祝融，每月僅靠著微薄的老人生活津貼渡日，沒有多餘的經濟能力，自行修復災後的家園，勞工局接獲通報便展開房屋修繕行動，在7月底時已將方老先生的殘屋翻新並添上二手家具。

王鑫基局長表示，感謝台南市泥水業職業工會及台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會攜手熱情相挺，用最實際的行動關懷弱勢家庭，散播社會正能量，小小的心意也能帶給弱勢家庭無比的感動，希望藉由此次贈送月餅物資的活動，讓弱勢勞工感受佳節氛圍及社會的溫情，一同暖心過中秋，共享臺南「希望家園」美好的氛圍。