　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

摩羯颱風襲菲「掀洪水山崩」14死！港口大浪2船碰撞　18人跳海逃生

▲▼ 菲律賓摩羯颱風災情。（圖／路透）

▲ 菲律賓摩羯颱風災情。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

今年第11號颱風「摩羯」（Yagi）登陸菲律賓呂宋島，至今造成14人死亡，首都馬尼拉和附近省份的學校、政府辦公室3日都因惡劣天氣而關閉；港口大浪還導致船隻相撞，海巡署一艘訓練船上18人被迫跳海逃生。

綜合《路透》及《美聯社》，摩羯在菲律賓當地稱為「鷹騰」（Enteng）颱風，2日登陸呂宋島東部奧羅拉省卡西古蘭市（Casiguran），導致停電災情。

▲▼ 菲律賓摩羯颱風災情。（圖／路透）

▲▼ 街道上大淹水。（圖／路透）

▲▼ 菲律賓摩羯颱風災情。（圖／路透）

菲國國家氣象局（PAGASA）說明，截至當地3日上午8時，颱風中心位於北伊羅戈省佬沃市（Laoag）附近沿海水域，持續風速達每小時75公里，預測將向西北方移動，經過南海。

馬尼拉西部黎剎省安蒂波洛市（Antipolo）發生山崩，2間小屋裡至少3人死亡，包括一名孕婦；還有另外4名村民因溪流氾濫溺斃。

宿霧中部和北薩馬省都發生山崩，造成4人死亡；東部城市那牙（Naga）也有3人死亡，其中2人溺水，一人觸電而死。

受颱風影響的幾座港口暫停海上旅行，逾3300名渡輪乘客和貨運工人滯留，還有多架國際航班停飛。

此外，菲國海巡署說明，停靠馬尼拉納沃塔斯港（Navotas）附近的訓練船「卡米拉號」（M/V Kamilla）被一艘因大浪失控的船隻撞上，船體部分受損起火，船上18名學員和船員被迫跳海逃生，其中17人被附近一艘拖船救起，另一人則自行游到安全地帶。

ET快訊
寶雅即期品「1元出清」超狂！大票人驚：沒遇過　員工解答
韓國瑜主導國慶主視覺出爐　中華民國元素強烈
12檔高息ETF年化配息率出爐！
你的手機真的在偷聽！　行銷簡報外洩
快訊／劉亞仁遭當庭羈押！　判1年有期徒刑
柯文哲昨晚神秘行程去哪？　吳怡萱哽咽：他去看手術後的爸爸
民眾黨團將推「安樂死合法」　因柯文哲案要修刑訴法
台中20歲熱褲妹騎「忍400」海放警車！下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

林芳正宣布參選日本自民黨總裁　從政30年二度參選

日本3000年神木「彌生杉」斷了！不敵珊珊颱風威力　慘況曝光

摩羯颱風襲菲「掀洪水山崩」14死！港口大浪2船碰撞　18人跳海逃生

你的手機真的在偷聽！FB盟友行銷簡報外洩　曝用麥克風收集數據投廣告

選手村床太小！　巴黎帕運「身高246cm選手」被迫睡地上

泯滅人性！韓男「領養虐殺21隻幼貓」發洩　報復社會只為這原因

罕見首例！中國軍機「從俄國航空基地」起飛　20分鐘內可飛抵美領空

戰後最快進攻速度！普丁曝「俄快速推進烏東」　澤倫斯基認面臨困難

夫妻入住「裸體渡假村」遭惡鄰殺害！　疑因修剪樹木種下殺機

變態水電工在客戶家裝針孔　偷拍16名受害女更衣愛愛長達10年

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

李珠珢遭吉祥物「抓頭猛甩25下」！　挨轟霸凌...韓YTR發聲：是應援文化

風田再槓林襄：男友是棒球選手？　反被張立東提「舒子晨」XD

重機網紅車禍過世

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

林芳正宣布參選日本自民黨總裁　從政30年二度參選

日本3000年神木「彌生杉」斷了！不敵珊珊颱風威力　慘況曝光

摩羯颱風襲菲「掀洪水山崩」14死！港口大浪2船碰撞　18人跳海逃生

你的手機真的在偷聽！FB盟友行銷簡報外洩　曝用麥克風收集數據投廣告

選手村床太小！　巴黎帕運「身高246cm選手」被迫睡地上

泯滅人性！韓男「領養虐殺21隻幼貓」發洩　報復社會只為這原因

罕見首例！中國軍機「從俄國航空基地」起飛　20分鐘內可飛抵美領空

戰後最快進攻速度！普丁曝「俄快速推進烏東」　澤倫斯基認面臨困難

夫妻入住「裸體渡假村」遭惡鄰殺害！　疑因修剪樹木種下殺機

變態水電工在客戶家裝針孔　偷拍16名受害女更衣愛愛長達10年

國慶主視覺藏韓國瑜「H」？　慶籌會：大家想像力豐富

斥資7700萬　嘉義縣民雄消防分隊新建辦公大樓動土

帕運桌球再進帳2牌！田曉雯晉4強激動落淚　今拚金牌戰門票

林芳正宣布參選日本自民黨總裁　從政30年二度參選

腸病毒單周1.4萬人次就診「創5年新高」　克沙奇A16重回主流

柯瑞外線幫手+1？　勇士邀三分命中率近4成「9指神射」試訓

高雄千坪婚宴會館歇業　房東「高雄陳家」月開110萬招租

國旗回來了！國慶主視覺公布　網：韓院長果然不讓人失望

快訊／蛋價降3元！產地價再跌破30元　公會：天熱買氣差

國慶主視覺曝！國旗配色＋梅花　慶籌會：設計團隊希望匿名

美2ｍ高鴕鳥突跳車癱瘓交通　民眾拿食物+輕推「幫忙哄」

國際熱門新聞

罕見！「深海隱士」現蹤南極

全球首例！空巴A350「引擎起火」　原因曝光

法國男迷昏妻子供72人性侵　出庭受審

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

芝加哥地鐵凌晨爆槍擊　4乘客睡夢中遭槍殺

FB盟友行銷簡報外洩　曝靠偷聽精準投廣告

正妹拍「色色廚房」　鍋子發爐竄大火

洞穴驚見「神秘凍屍」謎團揭曉！

水電工在客戶家裝針孔　偷拍16女10年

幫你提離職！日本興職業「代客離職」爆紅

X停運　巴西總統：世界沒義務忍受馬斯克

輝達不只賣晶片！ 「 AI中心一站式服務」垂直搶占市場

哈瑪斯警告：以軍一旦接近營救「就處決人質」

ICC發逮捕令後　普丁首訪成員國

更多熱門

相關新聞

台中女從5米高天橋墜落　耳鼻流血送醫不治

台中女從5米高天橋墜落　耳鼻流血送醫不治

台中市西區昨晚19時許傳出死亡案件，一名年約70歲女子，在東興路一處天橋不明原因墜下，人倒臥在停車格內。有民眾騎車路過，發現女子倒臥在該處，嚇得趕緊通報警消。警消到場時，發現女子仍有呼吸心跳，但左耳左鼻有流血情況，趕緊將人送往中國附醫搶救，仍於1小時後宣告不治。

快訊／台中都會公園男子陳屍賓士車

快訊／台中都會公園男子陳屍賓士車

「萬人聽見台灣精品」總決賽馬尼拉登場　打響MIT產品

「萬人聽見台灣精品」總決賽馬尼拉登場　打響MIT產品

菲75%患者因性接觸染M痘　政府：忍住點

菲75%患者因性接觸染M痘　政府：忍住點

摩羯來襲淹水　菲救災單位接2死10傷通報

摩羯來襲淹水　菲救災單位接2死10傷通報

關鍵字：

摩羯颱風菲律賓死亡學校馬尼拉

讀者迴響

熱門新聞

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」

「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

棒球男神「詹帥」詹智堯被爆秘婚！美女老婆身分曝光

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣哭　新娘親友出面打臉

鬼門關！　4生肖一路發到中秋節

來我家看貓！國三生硬上女友3次下場曝

18歲繼女手拿電子菸　吳東諺刪照道歉了

10點開賣！台灣虎航機票下殺799元起　只有2天

愷樂懷孕了！閨蜜莎莎鬆口回應

更多

最夯影音

更多

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面