摩羯颱風襲菲「掀洪水山崩」14死！港口大浪2船碰撞　18人跳海逃生

▲ 菲律賓摩羯颱風災情。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

今年第11號颱風「摩羯」（Yagi）登陸菲律賓呂宋島，至今造成14人死亡，首都馬尼拉和附近省份的學校、政府辦公室3日都因惡劣天氣而關閉；港口大浪還導致船隻相撞，海巡署一艘訓練船上18人被迫跳海逃生。

綜合《路透》及《美聯社》，摩羯在菲律賓當地稱為「鷹騰」（Enteng）颱風，2日登陸呂宋島東部奧羅拉省卡西古蘭市（Casiguran），導致停電災情。

▲▼ 街道上大淹水。（圖／路透）

菲國國家氣象局（PAGASA）說明，截至當地3日上午8時，颱風中心位於北伊羅戈省佬沃市（Laoag）附近沿海水域，持續風速達每小時75公里，預測將向西北方移動，經過南海。

馬尼拉西部黎剎省安蒂波洛市（Antipolo）發生山崩，2間小屋裡至少3人死亡，包括一名孕婦；還有另外4名村民因溪流氾濫溺斃。

宿霧中部和北薩馬省都發生山崩，造成4人死亡；東部城市那牙（Naga）也有3人死亡，其中2人溺水，一人觸電而死。

受颱風影響的幾座港口暫停海上旅行，逾3300名渡輪乘客和貨運工人滯留，還有多架國際航班停飛。

此外，菲國海巡署說明，停靠馬尼拉納沃塔斯港（Navotas）附近的訓練船「卡米拉號」（M/V Kamilla）被一艘因大浪失控的船隻撞上，船體部分受損起火，船上18名學員和船員被迫跳海逃生，其中17人被附近一艘拖船救起，另一人則自行游到安全地帶。