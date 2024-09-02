菲國M痘病例再+3！75%患者因「性接觸」染疫　政府急籲：忍住點

▲菲律賓的M痘病例多與性接觸有關，當局敦促民眾勿與多人發生關係。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

菲律賓的M痘病例持續上升，衛生專家敦促民眾避免與多名伴侶發生性接觸，因為當地的8宗活躍個案裡，有75%是透過性接觸染上病毒。儘管如此，當局暫時還不會提倡民眾在公共場所保持社交距離，因為M痘與新冠病毒不同，不會透過空氣傳播。

綜合當地媒體報導，菲律賓衛生部指出，當地近日新增了3宗M痘病例，讓該國的總病例數在2022年後達到了17例。新增的這3宗M痘病例與之前通報的14宗雷同，都屬於相對溫和的第二分支病毒（Clade II），而非導致非洲病例激增的Ia或Ib變異株。

過去2周，菲律賓共出現了8宗活躍個案，其中有6人是透過性接觸染上病毒。新增的第15和16例患者均曾與多名伴侶發生匿名性接觸，並在事後出現皮疹、淋巴結腫大、咳嗽等症狀；第17例患者則是與一名可能有皮膚症狀的伴侶發生了密切接觸後，出現皮疹、頭痛、肌肉酸痛、淋巴結腫大等症狀。

菲律賓衛生部部長荷博沙（Teodoro Herbosa）強調，由於菲國的M痘傳播方式明顯是近距離、親密和皮膚接觸，因此預防措施也很明確，就是要避免親密接觸，尤其是與多重性伴侶，或是陌生對象發生性接觸，不過目前民眾在公共場所感染M痘的風險相對較低，所以政府不提倡恢復COVID-19大流行期間實施的社交距離政策。