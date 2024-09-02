　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

摩羯侵襲！菲律賓多處淹水10棟建物倒塌　接獲2死10傷通報

▲▼ 菲律賓救援人員把民眾疏散至地勢較高的地方。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓救援人員把民眾疏散至地勢較高的地方。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林行健馬尼拉2日專電

熱帶風暴摩羯（Yagi）今天侵襲菲律賓呂宋島，迄今有8省多處發布2號警報；首都大馬尼拉地區停課，部分國內班機、渡船也停止營運，救災單位已接到民眾傷亡通報。

日前在菲律賓東部成形的低氣壓，昨天晚間11時增強為熱帶風暴（Tropical Storm），國際名稱摩羯，菲律賓氣象局（PAGASA）今天上午對呂宋島南部、東部及北部的8多片區域發布2號警報，河流水位因大雨高漲，低窪地區發生淹水。

▲摩羯正在菲律賓東側北上，預計未來路徑將接近90度大轉彎。（圖／翻攝自PAGASA）

首都大馬尼拉地區和周邊省份則是處於1號警報，總統府馬拉坎南宮（Malacañang Palace）今晨宣布各級公私立學校停課；惡劣氣候迫使國內航班停飛、渡船停駛。

氣象局預測，明多羅島（Mindoro Island）及巴拉旺島（Palawan）北部今天的降雨量可能達到200公釐。

菲律賓熱帶風暴警報系統分為5級，1號警報指受影響地區在未來36小時內，風速可能介於每小時39至61公里；2號警報意指在未來24小時內，風速可能達每小時62至88公里。

3號警報指未來18小時內的風速，預測介於每小時89至117公里；4號警報指未來12小時內的風速，介於每小時118至184公里；5號警報的風速可能達每小時185公里以上。

菲律賓氣象局上午11時發布的通告顯示，摩羯中心位置在北緯15.5度、東經122.4度的海面上，以每小時15公里速度向北北西方行進，中心附近最大風速每小時75公里，瞬間最大風速可達每小時90公里。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）上午發布初步災情報告，中部維薩亞斯（Visayas）地區有10棟建築物倒塌，至少1處山區發生土石流。

NDRRMC並稱，接到2人因風災死亡、10人受傷的通報，但同時也表示數字尚待確認。（編輯：唐佩君）

▼ NDRRMC接到2人因風災死亡、10人受傷的通報。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 菲律賓救援人員把民眾疏散至地勢較高的地方。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
快訊／柯文哲、陳佩琪下午回家了
住溫泉會館遭偷拍！竹科女副理嚇到崩潰　「包尿布」才敢出門
成長營爆虐童！小二女遭狠打　剩飯加辣椒逼吞完
摩羯颱風明後天最接近台灣　全台變天降雨熱區曝
柯文哲獲釋「北檢確實難堪」　黃揚明籲別得意忘形：檢方將提抗告
柯文哲今年才知「京華城案840%容積」！昔日影片打臉了
柯文哲不知京華城容積率840％？　她提3次質詢＋糾正文：怎可
快訊／高雄女全身血　倒臥慢車道亡
京華城案「離譜方案四」幕後推手！　檢將約談邵琇珮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國家機器動起來！韓檢搜查「前第一夫人」金正淑　曾搭專機遊印度

沉沒112年！鐵達尼號殘骸最新影像曝光　船頭欄杆腐蝕掉落

慶祝一半銅牌丟了　澳洲帕運跑者「終點線前1舉動」直接取消資格

俄無人機疑闖入領空　逾半波蘭人支持軍方「直接擊落」

摩羯侵襲！菲律賓多處淹水10棟建物倒塌　接獲2死10傷通報

疑俄國「間諜白鯨」挪威外海離奇死亡　專家：前一天還好好的

周末與丈夫出遊突然「天降墜橋男」　三寶媽坐副駕被壓中身亡

澳主題樂園Dreamworld老虎咬人　訓練員多處「極深傷口」急送醫

連續4胎生女兒　28歲媽受不了社會壓力「餵奶勒死出生6天嬰」

日本診所氯氣外洩！警封鎖現場「30人狂咳急疏散」　9人頭痛送院

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

邊荷律「奶音唸中文」超萌！ 　「免靠翻譯軟體」被誇獎燦笑

國家機器動起來！韓檢搜查「前第一夫人」金正淑　曾搭專機遊印度

沉沒112年！鐵達尼號殘骸最新影像曝光　船頭欄杆腐蝕掉落

慶祝一半銅牌丟了　澳洲帕運跑者「終點線前1舉動」直接取消資格

俄無人機疑闖入領空　逾半波蘭人支持軍方「直接擊落」

摩羯侵襲！菲律賓多處淹水10棟建物倒塌　接獲2死10傷通報

疑俄國「間諜白鯨」挪威外海離奇死亡　專家：前一天還好好的

周末與丈夫出遊突然「天降墜橋男」　三寶媽坐副駕被壓中身亡

澳主題樂園Dreamworld老虎咬人　訓練員多處「極深傷口」急送醫

連續4胎生女兒　28歲媽受不了社會壓力「餵奶勒死出生6天嬰」

日本診所氯氣外洩！警封鎖現場「30人狂咳急疏散」　9人頭痛送院

《地面師》爆紅「正港地面師」也在看！抓包3錯誤：我們沒那麼兇

中菲船艦仙賓暗沙對峙　菲律賓：我們以一敵52艘中國船艦

在黃珊珊家休息結束！　柯文哲、陳佩琪今下午回家了

中秋防災不可少　台南下營小圓圓幼兒園參訪下營消防隊

《星光》林道遠遭老婆嗆「廢物」走心！　爆曾分開半年：覺得無理取鬧

第一眼看到指紋還是人臉？測試你對朋友的態度

0比3主場遭利物浦痛宰　曼聯主帥：我們會反彈

南投男酒後「辱警三字經」判無罪　警嘆：變相鼓勵民眾開罵

全國掃黑肅槍逮419人　卓榮泰宣示：要辦到黑幫沒錢花

731部隊成員曝殘忍「人體實驗」　他嘆：孕婦解剖中喊放過孩子

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

國際熱門新聞

日版燒肉粽！女高中生12樓墜亡　壓死無辜OL

辦公室飄惡臭　女同事「死在座位4天」才被發現

中國強烈不滿！　太平洋島國論壇公報刪台灣

哈利王子傳「計畫重返英國」

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

女生內褲底部　為何有小口袋？

妻分娩困難要剖腹產！男嫌「開刀就壞掉了」要另娶

吸毒吸到茫！泰男「鋤頭砸臉」狠殺83歲嬤

以色列防長籲總理「簽停火協議」

北韓闇黑KTV！200正妹女大生下海賣淫

柯文哲無保請回「多間外媒關注」

全日空飛機冒煙　畫面曝光

減肥還是能照吃麥當勞！專家教你如何點餐

台灣講師在星賣課！爽收667萬卻放鳥學員

更多熱門

相關新聞

摩羯將登陸菲律賓　宣布停課航班取消

摩羯將登陸菲律賓　宣布停課航班取消

菲律賓氣象局（PAGASA）表示，今年第11號颱風摩羯（菲律賓稱「鷹騰」，Enteng）2日已從馬尼拉首都圈和周邊省分東邊北上，預計2日下午或晚間將在呂宋島北部登陸。受到摩羯颱風影響，菲律賓航空、宿霧航空部分航班取消，首都圈地區學校停課。

未來10天雨區曝　周末可能有熱帶性低氣壓

未來10天雨區曝　周末可能有熱帶性低氣壓

快訊／11號颱「摩羯」今晚生成　朝巴士海峽移動

快訊／11號颱「摩羯」今晚生成　朝巴士海峽移動

妻分娩困難要剖腹產！男嫌「開刀就壞掉了」要另娶

妻分娩困難要剖腹產！男嫌「開刀就壞掉了」要另娶

台灣講師在星賣課！爽收667萬卻放鳥學員

台灣講師在星賣課！爽收667萬卻放鳥學員

關鍵字：

菲律賓摩羯呂宋島東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

重機正妹車禍亡！網指1點嘆：不意外

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

小S大女兒Elly南加大「就讀科系」揭曉

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

柯文哲無保請回！　獲釋後臉書首發聲

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面