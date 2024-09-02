摩羯侵襲！菲律賓多處淹水10棟建物倒塌　接獲2死10傷通報

▲菲律賓救援人員把民眾疏散至地勢較高的地方。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林行健馬尼拉2日專電

熱帶風暴摩羯（Yagi）今天侵襲菲律賓呂宋島，迄今有8省多處發布2號警報；首都大馬尼拉地區停課，部分國內班機、渡船也停止營運，救災單位已接到民眾傷亡通報。

日前在菲律賓東部成形的低氣壓，昨天晚間11時增強為熱帶風暴（Tropical Storm），國際名稱摩羯，菲律賓氣象局（PAGASA）今天上午對呂宋島南部、東部及北部的8多片區域發布2號警報，河流水位因大雨高漲，低窪地區發生淹水。

▲摩羯正在菲律賓東側北上，預計未來路徑將接近90度大轉彎。（圖／翻攝自PAGASA）

首都大馬尼拉地區和周邊省份則是處於1號警報，總統府馬拉坎南宮（Malacañang Palace）今晨宣布各級公私立學校停課；惡劣氣候迫使國內航班停飛、渡船停駛。

氣象局預測，明多羅島（Mindoro Island）及巴拉旺島（Palawan）北部今天的降雨量可能達到200公釐。

菲律賓熱帶風暴警報系統分為5級，1號警報指受影響地區在未來36小時內，風速可能介於每小時39至61公里；2號警報意指在未來24小時內，風速可能達每小時62至88公里。

3號警報指未來18小時內的風速，預測介於每小時89至117公里；4號警報指未來12小時內的風速，介於每小時118至184公里；5號警報的風速可能達每小時185公里以上。

菲律賓氣象局上午11時發布的通告顯示，摩羯中心位置在北緯15.5度、東經122.4度的海面上，以每小時15公里速度向北北西方行進，中心附近最大風速每小時75公里，瞬間最大風速可達每小時90公里。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）上午發布初步災情報告，中部維薩亞斯（Visayas）地區有10棟建築物倒塌，至少1處山區發生土石流。

NDRRMC並稱，接到2人因風災死亡、10人受傷的通報，但同時也表示數字尚待確認。（編輯：唐佩君）

▼ NDRRMC接到2人因風災死亡、10人受傷的通報。（圖／達志影像／美聯社）