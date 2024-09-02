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沉沒112年！鐵達尼號殘骸最新影像曝光　船頭欄杆腐蝕掉落

▲▼ 鐵達尼號船頭左舷側一處長約4.5公尺欄杆已脫落。（圖／翻攝自RMS Titanic Inc.）

▲鐵達尼號船頭左舷側一處長約4.5公尺欄杆已脫落。（圖／翻攝自RMS Titanic Inc.）

記者詹雅婷／綜合報導

「鐵達尼號」1912年撞上冰山沉沒北大西洋海底，奪走1500多條人命，是世界知名船難事件，時隔至今已112年。擁有鐵達尼號殘骸所有權與打撈權的「RMS鐵達尼公司」（RMS Titanic Inc.）公開最新殘骸影像指出，電影《鐵達尼號》男女主角所站的船頭正在慢慢腐蝕消失中，船頭左舷側一處長約4.5公尺欄杆已脫落。

BBC報導，鐵達尼號位在水面下約3800公尺處，RMS鐵達尼公司今夏7至8月展開探索行動，派出遙控車拍攝鐵達尼號殘骸超過200萬張圖像與24小時高解析度影片。該公司正在仔細審查這些影像，並針對發現的物品進行分類，預計在未來數月公布更多水下照片。

▲▼ 鐵達尼號（Titanic）。（圖／CFP）

▲鐵達尼號1912年撞上冰山沉沒北大西洋海底，奪走1500多條人命。（圖／CFP）

依據RMS鐵達尼公司公布的最新殘骸影像，在電影《鐵達尼號》男女主角所站的船頭位置，船頭左舷側一處長約4.5公尺欄杆，已在過去2年這段期間脫落沉入海底，位置就在船身旁邊。依據2022年深海繪測公司麥哲倫（Magellan）與紀錄片製作公司大西洋製作公司（Atlantic Productions）的數位掃描影像，船頭左舷側的欄杆尚未脫落。

鐵達尼號沉沒至今超過100年，除了欄杆之外，船身金屬結構受到微生物啃食腐蝕中。

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