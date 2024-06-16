美國飛機起飛後失蹤至今53年　專家：殘骸找到了

記者詹雅婷／綜合報導

美國一架飛機1971年1月27日在佛蒙特州起飛後不久便從雷達上消失，失蹤至今已53年。對此，海下搜尋專家宣稱100%確信找到飛機殘骸，位置就在尚普蘭湖杜松島附近水下200呎之處。

CNN、NBC Boston報導，這架小型飛機當年載著5人從佛蒙特州柏靈頓飛往羅德島州首府普洛維登斯（Providence），那晚下著雪，飛機正常起飛，但升空後不久就和空中管制人員失聯，未發出求救訊號，消失在尚普蘭湖（Lake Champlain）上空。多年下來無法確認墜機地點在何處，即便展開多次搜索，飛機殘骸仍遍尋不著。

不過海下搜尋專家柯札克（Garry Kozak）近期宣布，他與同事使用側掃聲納系統針對2014年搜索行動判定的可能失事地點進行尋找，在杜松島（Juniper Island）附近水下約200呎的地方找到與失事飛機相同塗裝的飛機殘骸。

柯札克說，很少有飛機在尚普蘭湖失事，百分之百確信尋獲的殘骸就是當年的那架小飛機。畫面顯示，殘骸外部有紅色與黑色條紋，附近還有一個折斷的機翼。

其中一名罹難者的女兒柯菲（Kristina Nikita Coffey）多年來一直抱持著希望，不斷收集關於失事事故的相關新聞簡報與文件。當看到飛機沉沒水裡的照片時，她說那就是父親當年搭乘的飛機。

只不過失事當日那晚發生的事情至今仍是個謎。負責調查飛機失事的美國國家運輸安全委員會（NTSB）一名代表證實，正在調查美國聯邦航空總署（FAA）提供的相關訊息。