川普造勢播《鐵達尼號》主題曲！席琳狄翁怒未授權：選戰用沉船歌？

▲川普曾在蒙大拿州造勢時，播放席琳狄翁的成名曲〈我心永恆〉。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普於當地時間9日前往蒙大拿州出席造勢，豈料他登台前竟向支持者播放電影《鐵達尼號》傳唱數十年的經典主題曲〈我心永恆〉（My Heart Will Go On），引來原唱席琳狄翁透過團在在社群平台上發表不滿，認為川普並沒有獲得授權，並嘲諷川普竟然在選戰中使用描述沈船的歌曲。

根據BBC，川普於9日出席美國蒙大拿州博茲曼市一場造勢集會，不過他在登台前竟然像粉絲們播放1997年描述沉船的經典電影《鐵達尼號》的主題曲，立刻引來席琳狄翁的團隊透過社群平台X吐露不滿，認為川普事前根本並未獲得席琳狄翁授權。

▲賀錦麗陣營製作梗圖諷刺，川普與其搭擋將會如撞上冰山的鐵達尼號，11月撞上敗選。（圖／翻攝自X／Edel_PLopez）

席琳狄翁與其團隊在社群平台X發表聲明，「今天，席琳狄翁的管理團隊和她的唱片公司－索尼音樂娛樂加拿大公司已經意識到，（川普）在未經過合法授權的情況下，貿然使用席琳狄翁在一場演唱會上歌唱〈我心永恆〉的錄音、影片、音樂等。這種用途，絕對不會獲得授權，席琳狄翁也不認可這種未經授權的用途。」

此外，川普竟然選擇在總統競選造勢上使用描述沈船的電影《鐵達尼號》主題曲〈我心永恆〉，似乎暗示著選情沉入大海、注定失敗，對此席琳狄翁感到相當驚訝，直言「你是認真的嗎？」

就連賀錦麗陣營，也決定在X上傳川普造勢時播放〈我心永恆〉的現場畫面，成為網友們茶餘飯後嘲諷的對象。

報導指出，目前川普對於上述聲明，並未發表回應。