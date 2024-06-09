搭郵輪有禁忌？他警告千萬別說「這1詞」　脫口全場瞬間安靜

▲許多人夢想搭乘郵輪渡過豪華假期。（示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

外國網友馬克（Marc Sebastian）搭乘郵輪，展開為期18天的豪華假期，與船上乘客聊天時，卻不小心提及禁忌詞彙「鐵達尼號」，導致全場乘客與船員都嚇壞，瞬間陷入尷尬沉默。

皇家加勒比（Royal Caribbean）推出為期9個月的海上航程，雖然馬克僅報名南美洲到南極洲的航線，但仍積極在TikTok拍片介紹船上趣事與航行點滴。

馬克在其中一部影片中透露，「你不應該談到鐵達尼號。誰知道呢？我不知道。」他回憶，某天午餐時段，餐廳高朋滿座，他跟一整桌乘客們聊到，「我們的船只比鐵達尼號長100英尺（約30.5公尺）欸。」

頓時之間，桌邊所有人目瞪口呆，有人驚訝到張開嘴巴，有人不小心弄掉餐具，服務生倒抽一口氣，接著陷入「死亡般的靜默」。而他起初還摸不著頭緒，直到坐對面的友人瘋狂打暗號，才終於意識到自己說錯話。

▲馬克解釋郵輪上的「禁忌詞彙」。（圖／翻攝TikTok@marcsebastianf）



馬克直言根本不知道有這種禁忌，但他也表示，能夠理解為何這個詞彙令人不安。

許多網友對此感到驚奇與詫異，也有不少人表示，鐵達尼號的故事實在太吸引人，在親自搭乘郵輪時，很難不跟別人聊到，「對我來說，不能談論鐵達尼號，肯定會毀了這次體驗」、「很抱歉，如果我要搭船，我就要聊鐵達尼號跟海洋之門探險（OceanGate）。」後者經營的鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」去年6月下潛後失聯，研判因深海壓力內爆，5名乘客全數罹難。

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