28歲「重機正妹網紅」車禍去世　網嘆：生前炫耀時速265km

記者廖翊慈／綜合報導

黑龍江佳木斯一名28歲的重機網紅「三毛子」29日發生車禍過世。根據三毛子的社群帳號顯示，她還育有一個孩子。這突如其來的噩耗，讓粉絲們陷入悲痛。有網友指出，「三毛子騎車時很少戴護具，凱越321摩托車時速265公里，本就非常危險。」

▲三毛子去世。（圖／翻攝自微博，上同）

據《瀟湘晨報》報導，三毛子的社群最後更新影片顯示，三毛子於29日下午3時許在寶清路段發生車禍，並希望天下騎手們平安駕駛珍愛生命。三毛子的本名陳思廷（有一個2歲的孩子，是名單親媽媽），身為重機網紅，曾多次在社群平台上，分享自己騎乘重機的影片。

知情人士透露，三毛子在車禍路段撞上圍欄，圍欄上的刮痕長達10公尺，「可見當下撞擊有多嚴重。」

▲三毛子生前時常在社群上更新騎車日常。（圖／翻攝自微博，上同）

相關消息迅速衝上微博熱搜第一，引起網友熱議，「三毛子還愛單手騎車，常常拍一些從車上消失的影片」、「雖然生命的殞落很惋惜，但這位網紅騎車的方式也很危險」、「唉，又一個年輕人啊」、「這種類型目前網路上已經多起，請珍惜生命」、「現在很多跟風的擺拍騎車，還做動作，真的很危險」。

▲重機網紅瘋子。（圖／翻攝自微博）

報導指出，三毛子非近年第一起因車禍死亡的重機網紅。重機網紅「瘋子」於今年6月23日因車禍過世，出事當天曾發影片「在西藏騎車」。重機網紅「頭哥」2023年9月15日駕駛重機，在重慶極速穿行隧道，翻倒在地喪命。

▲過世的2名00後重機網紅。（圖／翻攝自微博）

雲南昆明2個重機網紅（一個21歲一個16歲）於2023年4月13日發生車禍身亡。知情人士透露，「身亡的兩位女網紅，都是00後，喜歡騎摩托車，兩人經常戴著有大蝴蝶結的頭盔，影片中穿著打扮都非常可愛，所以很好辨認。」

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