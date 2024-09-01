獨／台灣男模店教父！過氣香港藝人華麗轉身　曝8+9翻桌率最高

▲湯總來了！雖然退出演藝圈，不過唱歌實力還是很強 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

過氣藝人「華麗轉身」成為台灣男模教父！來自香港的湯鈞禧過去在台港演藝圈有唱片以及戲劇演出，不過說實在的並沒有成名代表作，近年他跨足男模店，現在旗下擁有3家男模店之外，同時經營抖音累積有千萬流量，他說現在的男模圈最夯的類型，竟然是「八加九」。記者問為什麼？他說自己也不清楚。

現年42歲的湯鈞禧笑說自己是過氣藝人，因為在台港演藝圈雖然有不少作品，不過8年來的成品代表作卻沒有幾個讓人印象深刻，收入短少的可憐，直到有人介紹他「可以有現領薪水」的工作，他立刻想都沒有想就進去了，然後他才知道是「男模」。

▲湯總來了！經營抖音擁有累積有千萬流量 。（圖／記者吳奕靖翻攝IG）

他從事男模工作已經有14年的時間，從當男模開始，現在旗下已經有3家店，同時經營抖音累積有破千萬流量，記者詢問他當男模的條件是什麼？他說：「第一要帥，要有一定的身高，另外還有談吐也很重要，如果談吐怪怪的，就算長得多帥，我還是會勸退他」，記者追問什麼叫做「談吐怪怪」的，他說就是沒有條理、很衝的之類的，就是無法錄取。

記者詢問當男模是不是每天都要像香港電影演得一樣，每天都要喝生雞蛋補身體？他狂笑說：「任達華！真的沒有，當男模不需要講求性能力，因為並沒有做S，所以男公關跟鴨是兩回事，鴨才需要有性交易，但是男模是沒有的，就是單純喝酒陪聊天、唱歌」。

記者詢問，目前在男模圈有沒有最夯的類型？湯鈞禧想都沒想就直說是「8+9」型，另外一種就是韓系的男模比較受歡迎，為何現在流行8+9？他坦言自己也想不透，可能是現在的女性缺乏安全感，需要「霸氣的愛」，不過這只是他個人推測，並沒有辦法證實。