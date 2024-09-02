「海溝女神」淪愛情詐騙紅牌！檢抓共犯跑光光...竟是律師搞鬼

▲曾上過綜藝節目、綽號「海溝女神」的女網紅淪為愛情詐騙車手。（圖／資料照，中調處提供）



記者白珈陽／台中報導

台中地檢署去年偵辦愛情詐騙集團案，該集團吸收1名曾上過綜藝節目、綽號「海溝女神」的女網紅，以她作為招牌，誘騙被害人上當，全案在去年底起訴，但檢方在追緝剩餘共犯時發現，集團成員竟能事先得知偵辦方向，進而逃逸，經查，發現該集團的委任范姓律師，涉嫌將專案小組的偵查資料洩露給集團，今年4月檢方訊後命他15萬元交保，近日偵結，依洩密罪將范起訴。

台中地檢署檢察官謝孟芳去年9月指揮專案小組，破獲位於台中市七期豪宅區的「愛情機房」詐欺集團犯罪組織案，詐騙集團先後在台中市七期不同豪宅社區設立詐騙機房作為掩護，精心挑選面貌、身材姣好之公關女子合謀作為「面交車手」，並以該等公關女子之照片作為誘餌，於各類交友軟體鎖定30歲以上有經濟基礎的男性作為搭訕目標，並由公關女子配合提供各類生活照並預錄各種問候語音檔，增加「逼真感」。

檢方調查，該集團將被害男子職業、家庭成員、喜好造冊，製作「台灣男子圖鑑」，待感情升溫被害人要求見面時，再將圖鑑資料及聊天紀錄交予公關女子，公關女子即依據造冊資料複習，出面約會與被害人見面，被害人因此卸下心防，進而心生愛慕陷入情網。

為討好女公關，被害人陸續致贈名牌包、名牌化妝品，甚至現鈔製作之「有錢花」予「女朋友」，詐騙集團成員食髓知味，再以「無法負擔房租、家人住院、車禍修車」等各式詐術向被害人騙取高額錢財，全案去年底偵結，共起訴13人，其中1名江姓女子（28歲）曾上過綜藝節目「國光幫幫忙」，有「海溝女神」外號，以每月底薪6萬元加入詐團。

▲江女曾上過綜藝節目。（圖／資料照，中調處提供）



但檢方偵辦期間發現，集團主嫌到案前竟能事先掌握專案小組的偵查資訊，懷疑有人員涉嫌洩密，進一步擴大偵辦。追查發現，竟是擔任該集團在押成員的范姓辯護律師，將羈押審查程序閱卷所得資料，以及律見在押成員得到的資料，提供給其他未到案的集團成員，使成員得以預先因應躲避追緝。

檢方今年4月10日指揮中市調查處，持搜索票搜索范姓律師的律師事務所，查扣手機等證物，並通知范到案釐清；檢察官訊後認范涉犯洩露國防以外秘密罪嫌重大，但無羈押必要，命15萬元交保。8月17日偵結，檢察官認范濫用閱卷權進而妨礙司法偵查，對檢警調辦案造成實質傷害，依洩密罪將他提起公訴。