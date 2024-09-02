吳怡萱記者黑歷史！　「拿體溫計測室溫」迷因圖遭挖出

▲民眾黨發言人吳怡萱出席記者會，卻槓上提問記者。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）



記者張靖榕／綜合報導

民眾黨1日召開記者會，發言人吳怡萱怒嗆記者「現在是怎麼樣」、「還有什麼問題沒回答你」等，但她被網友翻出過去也擔任過記者的「黑歷史」。原來她曾於電視台擔任記者，竟然錯把體感溫度計當成體溫計測量室內溫度，以證實室內溫度高，該片經典迷因也被網友挖出來。

吳怡萱在記者會上，面對記者的提問時，多次打斷對方發問，並怒嗆「為什麼要特別影響我們記者會流程？請問還有什麼問題沒有回答你？」因此被網友批評沒資格當發言人，在網路上引起熱議。



▲吳怡萱當記者時的「低級錯誤」歷史遭挖出。（圖／翻攝臉書）

還有網友翻出她過去擔任記者時做的報導，尤其是以體溫計測量室內溫度的照片，畫面標題為「最高溫35度好悶熱」，並藉此對她今日的回應進行嘲諷。這段往事在網路上迅速引發討論，成為民眾關注的話題。

吳怡萱本人2020年也承認自己犯下「低級錯誤」，表示剛出社會時負責跑社會線，被指派拿公司的「體感溫度計」測量淡水渡輪室內高溫，結果頻頻把體感溫度計說成體溫計，「你可能覺得很瞎，對，我也覺得自己蠻瞎的，怎麼會犯這種低級錯誤。」



