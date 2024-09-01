曝小草成「白衛兵」高喊革命無罪　議員籲民眾黨：別再發煽動言論

▲ 民眾黨支持者持續聚集北檢前聲援柯文哲（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭聲押禁見，大批小草支持者聚集北檢聲援。對此，民進黨台北市議員顏若芳今（1日）表示，部分小草出現革命言論，甚至想仿照法國大革命，根本成為「白衛兵」，而民眾黨恰恰就是希望他們把柯文哲當神明在拜。她呼籲，請民眾黨儘速要求自制，更不要發布煽動性言論，避免一發不可收拾！

顏若芳表示，從柯文哲被搜索以來，民眾黨就號召小草包圍北檢，後來又變成小草鼓動「佔領北檢」，結果現在竟然出現了「革命」、「癱瘓政府」的言論，不僅有小草說「願意為革命付出生命」，甚至還有人要「仿照法國大革命佔領巴士底監獄」。

顏若芳表示，這些激進言論，民眾黨內不可能不知，因為民眾黨本身就是鼓動者之一，連日來營造政府政治迫害柯文哲的假象，甚至民眾黨組織部還主動號召小草到北檢聲援，結果在北檢現場，還有像是館長這種，連「圖利罪」、「集會遊行法」是什麼都搞不清楚的法盲在幫大家上法律課、不斷洗腦大家。

顏若芳指出，在歷史上，對政治人物有過度的偶像崇拜，往往會影發民主倒退、專制獨裁的嚴重後果，中國在1966年發生的「文化大革命」，就是因對毛澤東過度的偶像崇拜，而引發的全面性災難。

顏若芳認為，如今，「文化大革命」的這般威脅對台灣來說遠在天邊、近在咫尺，民眾黨恰恰就是希望小草把柯文哲當作神明、當作救世主一樣在拜，結果現在還真的有小草喊出文革口號「革命無罪、造反有理」，部分小草根本成了「白衛兵」。

最後，顏若芳強調，對於社會議題有歧見，大家可以討論，但意圖發動流血革命、讓民主倒退，就太超過了！請民眾黨儘速要求小草自制，更不要再繼續造謠、發布煽動性言論，避免一發不可收拾！

▼ 台北市議員顏若芳。（圖／記者林敬旻攝）