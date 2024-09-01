小草聚集破500人！高喊「司法要公平、程序要正義」　黃國昌重返北檢

記者黃彥傑、柯沛辰／台北報導

北檢偵辦京華城容積率圖利案，兵分多路搜索、約談相關人等後，聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲。今晚北院召開開羈押庭，北檢外聚集的小草愈來愈多，達到近500人，現場高喊「司法要公平，程序要正義」，警方嚴陣以待。

▲北檢外小草人數逐漸增加，現場高喊「司法要公平、程序要正義！」（圖／記者黃彥傑攝）

立委黃珊珊在現場發表演說，強調有證據就照辦，但北檢不能不遵守程序正義，或故意去牽拖，她感謝到場聲援的各位，也希望號稱法治社會的台灣社會，看到有良心、道德的司法人員，站在勿枉勿縱立場，從證據來判斷事情，而不是從枝微末節的事情，來去推論一個虛構的事。

民眾黨發言人吳怡萱則為上午嗆媒體道歉，但話鋒一轉，也砲轟國民黨北市議員鍾小平提案不提案、議會不出席，卻出一張嘴，在節目上胡亂造謠、抹黑柯文哲，「是不是欠告？」要求對方限期道歉，否則將採取法律行動。

▲黃珊珊呼籲北檢「勿枉勿縱」。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

稍早7點多，立委黃國昌重返北檢外靜坐，不時低頭沉思，似乎對即將到來羈押庭感到不安。網紅「館長」陳之漢下午3點多也現身北檢，送飲料給小草們消暑外，晚間再送上100份的雞排，慰勞現場的小草及媒體記者。

目前小草分別聚集在北檢門外、博愛路對面人行道，不時高呼「司法要公平，程序要正義！」現場的330名警力則持續維安戒備。