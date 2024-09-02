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民眾黨：感謝裁決還「一生行事坦蕩」柯文哲公道　挺直腰桿奮戰到底

▲▼捲入京華城弊案的前台北市長柯文哲、副市長彭振聲在經過多日的偵訊後，柯文哲無保請回，彭振聲則遭到收押。（圖／記者湯興漢攝）

▲捲入京華城弊案的前台北市長柯文哲、副市長彭振聲在經過多日的偵訊後，柯文哲無保請回，彭振聲則遭到收押。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北地院1日晚間召開羈押庭，2日凌晨3點多諭知，民眾黨主席柯文哲犯罪嫌疑不重大，當庭釋放，無保請回。民眾黨發表聲明，感謝裁決還給一生行事坦蕩、從政清廉自持的柯文哲一個公道，「我們絕對不會退縮」，將秉持「心存善念、盡力而為」的初衷繼續前行，堅守清廉、勤政、愛民、愛鄉土價值，繼續挺直腰桿，「請與我們一起奮戰到底！」

民眾黨聲明表示，給全國民眾、支持者、好朋友們，「感謝台北地方法院今日裁決，還一生行事坦蕩、從政清廉自持的柯文哲一個公道！」

民眾黨指出，感謝所有守候在現場，等待了三天的朋友們，從8月30日清晨檢廉突襲搜索台灣主要在野黨主席的住家、辦公室、中央黨部開始，他們查扣了柯文哲的手機、硬碟，再從中找資料羅織罪名。

民眾黨提及，儘管部分媒體、網路側翼，不斷配合當權者打擊異己，無所不用其極的程度，遠遠超過想像和忍耐；儘管數日偵訊，使人民赤裸裸見證司法與媒體暴力，如何處處踐踏原則，擴大台灣社會的鴻溝與裂痕，使偵查不公開淪為笑柄；儘管柯文哲主席遭上銬、人還未走進法庭，已遭輿論千刀萬剮判處嚴厲極刑。

「我們仍陪著柯文哲主席忍辱負重、一路撐到現在，我們絕對不會退縮。」民眾黨強調，因為所有支持柯文哲、相信民眾黨的朋友和家人親友都不離不棄，「我們會為捍衛柯文哲的清白奮戰到底，未來的路還很艱辛，民眾黨全體黨公職背負著社會對刷新吏治、迎向改革的殷殷期待，肩負重責大任，我們會秉持『心存善念、盡力而為』的初衷繼續前行，堅守『清廉、勤政、愛民、愛鄉土』價值，繼續挺直腰桿，請跟我們一起，奮戰到底！」

▲▼捲入京華城弊案的前台北市長柯文哲、副市長彭振聲在經過多日的偵訊後，柯文哲無保請回，彭振聲則遭到收押。（圖／記者湯興漢攝）

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