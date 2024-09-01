吳怡萱向媒體道歉了！轉頭「砲火猛轟鍾小平」：限期道歉否則就告

記者柯振中／綜合報導

民眾黨主席柯文哲羈押庭1日晚間8點召開，目前北檢外有許多支持者聚集、聲援。民眾黨發言人吳怡萱1日晚間出現在現場，先是為了稍早的記者會，向媒體致歉，接著將炮火對準鍾小平，要求對方限期道歉，否則將採取法律行動。

▲吳怡萱向媒體道歉。（圖／記者呂佳賢攝）



吳怡萱表示，1日的放送事故，讓她登上媒體版面，她還是要向媒體說，她感到相當不好意思，「我絕對尊重你們採訪的權益，以後讓大家問好問滿，好不好？還是要趁這個時間跟媒體說，記者節快樂。」

不過，吳怡萱話鋒一轉，將炮火對準鍾小平，大罵對方上班不上班、提案不提案、議會不出席，結果現在出一張嘴，在節目上胡亂造謠、抹黑柯文哲，「是不是欠告？」

吳怡萱表示，他現在要公然挑戰鍾小平，去年立委選舉時，「是誰像哈巴狗一樣，貼在柯文哲後面，是誰像哈巴狗一樣，要柯文哲支持他？」

▲吳怡萱向媒體道歉，砲火猛攻鍾小平。（圖／記者呂佳賢攝）



吳怡萱砲轟，如今柯文哲陷入窘境，翻臉不認人的也是鍾小平，令人感到憤怒，「需要的時候黏緊緊，看別人落難就踹一腳，這樣子的人，難道是我們要的民意代表嗎？」

吳怡萱指出，他還好意思說我們選區裡的第一魚果市場，當時在議會審查、討論時，鍾小平在上節目、到處造謠，這樣的民意代表又怎麼代表萬華、中正的民意，憑什麼站在民意前面來指控柯文哲，難道這樣有正當性嗎？

吳怡萱指稱，鍾小平胡亂影射，要求鍾限期道歉，「請把民意放在你的心裡，請把人民的福祉放在你的心裡。你拿著第一魚果市場當作是你操作政治的利益工具，這樣的民意代表我們不要、這樣的民意代表我們不屑！」

而之所以會有這樣的說法，是因為鍾小平在2024大選期間，強調柯文哲支持他，藍白合作才能贏過吳沛億、打敗民進黨，並且還掛上「民眾黨柯文哲競選總部主委鄧家基：藍白合作唯一支持鍾小平」的布條。