沒高富帥就被嫌！他嘆挫折「男生為何一定要找伴侶」　網搖頭

▲原PO求問，為什麼男生要辛苦的找伴侶？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

沒有女朋友就很失敗？近日有網友發文表示，社會常給男生無形的壓力，似乎只要是單身，就代表著失敗，但對於男生來說，被嫌棄早已是家常便飯，因為女生的標準往往不低，男生為什麼一定要辛苦的找伴侶呢？貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「為什麼男生一定要辛苦的求偶呢」為標題發文，提到社會常帶給男性壓力，似乎沒有女朋友就等於失敗，因此，他身邊就有不少男性在單身時，有「求偶焦慮」。

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原PO直言，追求女生的過程中，男性往往扮演著主動出擊的角色，就像是一件商品，等待女性挑選，實在挫折。他也說，女性要求的條件大多不低，常常要求高富帥，如果男性無法達到這些標準，就會被嫌棄。因此他就納悶，為什麼男生非得活得這麼辛苦？為何一定要找到伴侶？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你也可以不要，不用被社會綁架」、「女生沒男友也是會被說閒話，但理他們幹嘛，自己過得爽就好」、「男生真的太多把求偶當成人生目標」、「不要為了他人的眼光而去交女友」、「我躺平很久了，這輩子沒人愛我就算了，我愛自己就好」。

也有網友表示，「你敢說，你挑女生沒門檻嗎」、「也沒有吧？單身30年的男生受到的惡意不會比單身30年的女生大，通常被給結婚、交往壓力的都是女生比較多吧」。