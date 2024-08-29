空服員工作好夢幻？過來人揭「辛酸內幕」　連裹屍袋都要會

▲原PO揭露身為空服員的辛酸血淚史。示意圖，非當事人（pexels）

圖文／鏡週刊

雖然說行行出狀元，但還是會有令外界人特別稱羨的工作，例如空服員，許多人會覺得其外表光鮮亮麗，薪資也很優渥，是份非常體面的工作。不過，近日有一名空服員分享自己作為空服員的工作內容，戳破在外界眼中的「華麗包裝」。

該名空服員在Dcard以「空服員你可能不知道的一面」為題發文，表示在真正踏入這工作之後，「才發現根本就是包裝的光鮮亮麗」。光是受訓期間就讓原PO能舉出一籮筐「不只是服務員」需具備的能力。

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包括厚厚一疊各式各樣的安全手冊要讀、必須清楚了解各種護理知識以及辨別不同方式的心臟不適、知道如何使用手銬並制伏他人、背熟每一台機型及每種燈號的顏色與涵義。

甚至要敢跳進很深的游泳池、2、3層樓高的滑梯，如果不跳，就只能等著被fail；就連「裹屍袋」也都必須知道如何使用。

至於受訓完後，進入正式的空服員工作，原PO指出，空服員上下班時間非常不固定，凌晨或深夜都有可能，甚至無法排架、劃休。也有最難熬的待命「Stand by」，可能需要上班也可能不用上班，「不過請你隨時準備好可以上班」，要整裝穿好制服、綁好頭髮並噴上一堆髮膠，隨時待命公司電話，但也可能什麼都沒有等到。若沒接到電話就會被留紀錄，就算只是過了2分鐘回撥也一樣。

每次上班要在起飛前1小時到公司進行安全題目小考，通過才能上班；而航班降落，送乘客離開後，也只給空服員休息不到半小時，就必須開始整裝接待新乘客，而休息時間也只是站在工作區域吃飯或搬鐵櫃子坐。

面對這些如此高壓緊湊的工作性質，每次不同機場、工作位置規定也都會不一樣，需要花時間個別記，原PO表示，很多同學一開始也是覺得可以到處旅遊或覺得「空服員」這個名稱感覺不錯，進來後甚至會被身邊的人調侃一直到處玩，原PO無奈道，「那些玩樂時間根本是用生命力擠出來的吧」。

文章一曝光，許多網友紛紛留言：「會酸空服員的人就顯示了他們的眼界」、「空服員真的很厲害，光想到要面對一堆人類裡面可能還有猴子，就覺得很可怕」、「原來空服員親切的笑容和從容自若的態度背後，有這樣驚人的努力」「我覺得空服是很孤獨的職業，每當朋友、家人休假時我們都在上班，而且上班時每次碰面的人都不一樣，上班聊得很開心但之後都幾乎不怎麼見面，很難交到能交心好友」。



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