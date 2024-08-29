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餐飲業打工1年！妹子嘆「被當免洗筷」　曝恐怖內幕：難怪缺工

一名女網友分享自己過去1年在餐飲業的打工經驗，引起熱議。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲原PO分享自己過去1年在餐飲業的打工經驗，決定再也不走餐飲。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

近期許多餐飲業都面臨人力不足、缺工等問題，對此，一名女網友特別發文分享自己過去1年的打工經驗，表示她在健康餐盒、自營速食店、小牌連鎖飲料店、拉麵店都工作過，發現許多店家都將新人當「免洗筷」用，讓她不禁感嘆「下定決心以後不走餐飲！」

原PO日前在Dcard以「在餐飲業打工1年後，明白為何餐飲總是缺人」為題發文，分享自己過去1年在餐飲業的打工經驗。首先是健康餐盒店，雖然時薪高還供餐，但節奏快且工作內容粗重，因為客人是上班族，所以什麼都要求快，「稍有怠慢店長就會大發雷霆，更奇怪的是，明明工作內容有難度低的，偏偏都讓新人做高難度的崗位，做不好再來罵」。

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再來是自營速食店，原PO認為優點是工作輕鬆、供餐，但相對比較沒有制度，凡事都看老闆心情，「心累大於身體累」，更讓原PO無法接受的是，老闆販賣過期食材，竟然要求員工「在產品檢核表簽名」，嚇得她趕緊提出離職。

至於連鎖飲料店，原PO坦言優點是很自由、飲料喝到爽，缺點則是人手不足、沒有勞健保，「一個班次才兩個人，忙碌的時候兩小時之內會賣到兩百多杯飲料，一個人做飲料一個人煮茶根本來不及！」

最後是「日本來台拉麵店」，這也是讓原PO最不滿的1家店，她稱該店人手不足、工作內容和面試認知不同，而且老闆脾氣怪異、中文不好，導致雙方溝通有障礙，「正常一個班要四個人，老闆直接把人手壓縮到兩個人，加上因為他的爛脾氣很多員工都不做」。

經歷了這些餐飲業的打工經驗，原PO感嘆「不是低薪就是高勞動，不尊重員工也不願意培養新人，把新人當免洗筷用」，透露自己目前選擇到大企業實習，同時也「下定決心以後不走餐飲」。

貼文一出，許多網友紛紛表示贊同，留言指出「餐飲業除非是有興趣，不然建議不要進來」、「很多產業都不轉型、也不檢討自身問題，等以後缺工就會抱怨年輕人草莓」、「突然覺得自己之前待的餐廳是天堂」、「餐飲真的連狗都不如，然後還只有基本時薪就算了，重點常常要搬重物，年輕還好，但長期下來對身體會有負擔，很多最後都去開刀」。

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