女友最高紀錄「1周沒洗澡」內褲重複穿：因為月經來！　全嚇爛

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少女生看上去光鮮亮麗，生活習慣卻令人難以恭維。就有男網友表示，跟女友已經很久沒有性生活，就因為女友真的不太愛洗澡，平常只有見朋友前才會洗，「一周只洗兩三次，也沒刷牙，內褲有時候都不換，最高紀錄一個禮拜都沒洗」，只因為「月經來不想洗」，令他超困擾，話題引發議論。

一名男網友在Dcard發文「女友不愛洗澡很困擾」，跟女友已經很久沒有性生活，因為女方真的不太愛洗澡，平常只有要見朋友才會洗。他表示，女友可以一周只洗幾次澡，「一周只洗兩、三次，也沒刷牙，內褲有時候都不換，最高紀錄一個禮拜都沒洗。她說因為月經來不想洗，內褲也不換？」

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之前曾經一起吃完烤肉，回家後，女友直接倒在他的床上就睡了，讓他超崩潰，「很多時候都是千拜託萬拜託，才好不容易去洗澡」，可女友就算去洗澡，也只是用肥皂抹一下就沖掉。

至於為何沒有性生活？他指出，兩年前他曾在開戰前要求女方先洗澡，卻被女友覺得被嫌髒，「一氣之下，就再也沒有打砲了。」另外，其實目前兩人是遠距離，一個月見不到幾次面，所以不洗澡這件事影響不大，「只是如果相處一周，真的會受不了。」

貼文一出，眾人紛紛超驚嚇、不敢相信，「在台灣一天不洗都夠硬」、「不洗全身，至少洗私密處吧？」「月經來更需要加強清潔吧…有時候一天洗個兩三次也很正常吧？啊啊啊！竟然可以幾天不洗？但你在意的竟然是因此沒有性生活」、「難以理解，如果不是創作文，就是女友生病了。」

還有不少網友質疑真實性，但就有苦主秒懂現身，「大學室友平常一個禮拜洗一次澡，久久洗一次衣服，衣服臭了就噴芳香劑，床單都是黃垢」、「很髒的人真的大有人在…不要不信」、「笑死！聽起來就像我認識的人」、「我是一天沒洗澡都不行，甚至沒洗頭會頭痛，但是自從認識一個住我隔壁雅房的女生後，才明白，真的有人可以那麼多天不洗澡。」