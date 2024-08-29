LINE爆災情！狂跳「你已更改圖像」通知　用戶急求救：超煩

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有LINE用戶更新APP後，每次開程式時，都會跳出「你已更改LINE的圖像」的通知，直呼超困擾，「為什麼這次賴更新後，每次打開都會跳這個訊息呢？一直跳也不知道從哪裡關。」不少人也發生同樣的狀況，「我也是，已經煩2天了」、「已經好幾天了，每次打密碼都突然跳出來，快氣死。」

有網友在Dcard的3C板發文「Line更新後一直跳『更改圖像』」，文中貼出截圖，只見他在「輸入密碼」的頁面，上面卻跳出一個通知顯示「你已更改『LINE』的圖像」，要按下下方的「好」關掉視窗，才能繼續輸入密碼。原PO便求助，「請問為什麼這次賴更新後，每次打開都會跳這個訊息呢？一直跳也不知道從哪裡關。」

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▲原PO求助為何一直跳通知。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，許多人也秒+1，「被煩到來查有沒有人也這樣==」、「我也是，超煩，我還以為只有我有問題。」從網友回報截圖和留言來看，災情似乎主要發生在 iOS 最新版本，用戶如果有設定「密碼鎖定」，每次進到輸入密碼頁面時，就會跳出該通知。也有沒有設密碼的用戶仍碰到此問題，狀況發生在切換APP時。

目前 LINE 官方尚未解釋，不過有人提供可能的解法，「把密碼關掉，再重新開啟就不會出現了」、「我把密碼設定關掉，然後重開就沒有再跳出訊息了，然後又再把密碼加回去，也沒再跳了喔」、「乾脆先暫時關閉密碼了，決定等修好再重新開啟」、「改用Face ID登入。」