畢業2個月！面試官噴爛草莓「應屆生就是好高騖遠」　她聽傻了

▲原PO目前仍在找工作。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

要找到喜歡且適合自己的工作不容易，近日有網友發文表示，她6月畢業後，陸續到幾家公司面試，然而日前卻遇到一個態度不佳的面試官，除了問她為何8月底仍在面試，還說年輕人是爛草莓，讓她不太高興。貼文曝光後，也引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「待業兩個月算爛草莓嗎」為標題發文，提到她是6月剛畢業的應屆畢業生，雖然已經到數間公司面試，但始終無法找到一間符合自己期待的好公司。之後她又到一家薪水和福利都很不錯的公司的面試，不料面試官的態度卻不太好。

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面試官當時詢問原PO為什麼到了8月底還在尋找工作？但即便原PO耐心解釋了自己的情況，面試官仍開噴，說年輕人都是「爛草莓」，都已經待業多久了還在找工作，指責應屆畢業生都好高騖遠。聞言，原PO實在很不高興，每個人都想擁有一份可以待得久的穩定職位，所以很耐心尋找，實在不解為什麼應屆畢業生就應該被批評？

貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「有的面試官就是這麼G8，說是要測試應徵者的心理素質，但我覺得是趁機罵人」、「這面試官趁機羞辱你而已」、「兩個月算什麼爛草莓？這樣講我可能是爛泥了」、「這種公司也不用去吧」、「剛畢業而已，慢慢來，找到好的比較重要，寧缺勿濫」。也有網友表示，「先不談論雙方的對錯，但以應屆畢業生來說，還是建議能接受的工作就先做看看」。

雖然該文掀起討論，不過由於原PO在文末放了一個寫著「反串」的貼圖，因此也有網友質疑文章真實性。