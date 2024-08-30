快要開學了「大學生怎麼穿搭？」　學姐答案爆共鳴

▲高中可以直接穿制服出門，大學則多是穿便服。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

大部分的大學都是9月開學，近日有網友發文表示，她一想到上大學每天都是穿便服，就很煩惱，不知道該如何穿搭比較好，因此想請教學長姐，大學生都穿怎麼樣？貼文曝光後，引起討論，不過不少網友都直言，「有穿就好」。

女網友在Dcard上，以「大學生穿搭都是怎樣的」為標題發文，提到她對於上大學每天都需要穿便服，且不能與前一天的衣服相同而感到苦惱，不過，她仍想盡可能的將自己打扮得更精緻一點。因此，她就想請教學長姐，大學生一個禮拜的穿搭大概是怎麼樣的？

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貼文曝光後，多數網友都直言，「一開始會認真搭，但一年後衣櫃有什麼就穿什麼，因為那個疲憊樣再怎麼打扮也一樣看起來超累，就直接放棄隨便穿」、「開學後大四。我：隨便啦有穿就好」、「只有大一會認真穿搭，之後就是睡飽比較重要」、「大三開始早八已經穿高中運動褲了」、「大一超認真穿搭，還會一周不重複。大四：出這個門已經仁至義盡」、「真的就是有穿就好」。

也有網友則表示，「我昨天也想過，後來決定要準備五套，然後周一到周五混著穿（應該不會有人注意）」、「買七件衣服編號、七件褲子編號，一周洗一次，下周重複」、「每個月至少認真搭五套輪流穿，順便思考怎麼搭配，這是很重要的」。