小便完用衛生紙擦很怪？他曝「男生的小祕密」　網+1：以為只有我

▲小便後會不會用衛生紙擦拭？（示意圖／記者簡仲豪攝）

網搜小組／曾筠淇報導

上完廁所後，是否會用衛生紙擦拭？近日有男網友發文表示，他覺得上完廁所後若沒甩乾，內褲就會有點黃黃的，所以便會擦拭，不過，他又擔心自己的舉動會引來異樣眼光，所以想知道大家上完廁所後，是否會用衛生紙擦乾？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「尿尿擦鳥鳥」為標題發文，好奇男性在尿尿後，是否會使用衛生紙擦拭？他一開始並沒有這樣的習慣，是到後來，他因為發現自己若沒有甩乾、擦乾，內褲就會有黃色的痕跡，所以才會在尿尿時準備一小塊衛生紙，等尿完後再用來擦乾淨。

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但原PO也表示，他擔心這樣的行為會被別人看到，並覺得他這麼做很奇怪。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「良好衛生習慣」、「我男友會擦，不然一天尿好幾次，沾到內褲超噁心」、「目前身邊除了我自己，只遇過一個男生會擦，問過其他朋友意見，都覺得沒必要擦」、「已經不管別人怎麼想了，連在公司我都會拿衛生紙擦乾淨」、「會喔，因為尿沾在內褲上很臭」、「我以為正常人都會擦欸，畢竟尿完後甩一甩未必每次都能甩乾」。

還有男網友則透露，「我都用手擦然後再去洗手」。其他人也在該則留言下表示，「我以為只有我這樣」、「終於找到同好」、「噓！這是我們的小祕密」、「用手+1，小便斗根本沒隱私，擔心用衛生紙擦會面對別人的異樣眼光」、「兄弟，你把我們的小祕密講出來，以後沒有女生敢跟我們握手了」。