台中7-11老闆「默默1暖舉」　網感動：跪求每家門市都跟進

▲台中一家7-11有「I人友善」服務。（翻攝Google Maps）

圖文／鏡週刊

許多民眾到便利商店買東西外，還會列印、寄件取貨、購票等，店員也要包山包海處理各項事務。近日就有一名網友到台中的一間7-11，發現該店老闆默默做了「一暖舉」，讓其他網友看了直呼「跪求每家門市都跟進」。

民眾到7-11列印文件，普遍都要事先告知店員，店員將列印功能開啟後，才能進行列印，讓生性害羞的「I人」感到彆扭。不過，一間台中7-11的老闆，在ibon機台貼上字條，上頭寫道：「本店可以直接列印不用通知呦～老闆也是I人～我懂。」一名網友看到後就將印表機畫面拍下，分享到Threads說：「8月去台中玩發現有I人友善7-11。」

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▲台中7-11老闆的貼心字條。（翻攝Threads）

貼文獲得超過2.4萬人按讚，許多網友留言，「我的天，好感動！希望所有的7-11都能友善I人」、「拜託全台7-11跟進好嗎」、「跪求每家門市都跟進！不然每次店員在忙櫃檯排一堆人，真的很難找到機會開」、「店家有開啟自動模式的話， 連影印也可以直接從ibon開啟！超讚」、「E人也想默默列印」。

有人好奇，為什麼7-11不全部開自動列印？表示超不喜歡通知店員。對此一名網友解釋：「如果店家店員生意超級好，一直都是排隊結帳狀態，Ibon機都在旁邊，防客人自己列印影印完直接走掉，沒有結帳。」



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