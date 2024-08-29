百年大旱糧食危機！納米比亞宣布獵殺野生動物　民眾分食大象斑馬

▲納米比亞因面臨嚴重乾旱導致糧食危機，政府決議獵殺大象、斑馬等野生動物給民眾分食。（示意圖，pexels提供）

圖文／鏡週刊

位於非洲西南部的納米比亞共和國（Namibia）近日因面臨百年一遇的嚴重乾旱導致糧食危機，政府決議撲殺逾700隻野生動物給民眾填肚子，預計獵殺的動物包括大象、斑馬、河馬等。

根據《CNN》報導，由於聖嬰現象等影響，納米比亞等幾個南非國家面臨嚴重乾旱，其中納米比亞自5月起宣布進入緊急狀態，估計該國有超過一半人口的140萬人面臨糧食短缺的問題，農村地區尤為嚴重。為了解決此一問題，納米比亞決定獵殺野生動物，並把動物的肉分給飽受飢餓所苦的民眾。

納米比亞的環境、林業與旅遊部門週一（26日）宣布，將撲殺83頭大象、30隻河馬、50隻高角羚、100隻斑紋牛羚以及300隻斑馬。這些動物將由專業獵人從具有「可持續狩獵數量」動物的國家公園和公共區域獵捕。

納米比亞政府表示，當乾旱發生時，野生動物為了尋找食物和水源也可能會增加與人類衝突的可能，因此他們預計從動物數量超過可用資源的地區著手獵殺。

非洲南部是大象的大本營，當地有超過20萬頭的大象，然而野生動物們近來也受到乾旱所苦，去年就有數百隻動物因為水源枯竭死亡。納米比亞政府也透露，目前已經有超過150隻動物被宰殺，並提供了超過12萬5千磅的肉。



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