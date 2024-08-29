百萬YTR飛新疆被出征！一票見「限動2字」起疑：感覺很刻意

▲「欸你這週要幹嘛」去新疆玩。（圖／翻攝自IG／arielsvlog_816）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber波特王日前爆料，第二波台灣網紅應邀到新疆拍片，而百萬YTR頻道「欸你這週要幹嘛」剛好在新疆旅遊，儘管強調是私人旅行仍被出征，掀兩派議論。就有網友認為，團隊對號入座、發文用「內地」稱呼中國等行為，實在很難不讓人起疑，直呼「疑點很多，而且新疆是這麼能輕鬆規劃就隨便去的地方嗎？」

PTT的政黑板（HatePolitics）近日討論起YTR去新疆玩的事情，就有人納悶，「人家半年前訂好要去新疆玩，結果只是發個限動、也沒拍影片，現在被狂出征、情緒勒索，唉！」不懂為何YTR會被出征。

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不過，就有網友回文，提到「欸你這週要幹嘛」在2年前曾有一舉動，「把4年前有幫香港反送中加油的片段剪輯刪掉」。還有團隊針對去新疆玩的說詞，「半年前就計畫要去新疆，非常隨性，沒有任何目的安排。」他看了直搖頭，「請問上面那句話有人能看懂嗎？」

另外，一開始Threads有人發文，「第二波網友去中國拍片好像開始冒出來了」，文中並沒有指出是誰，「欸你這週要幹嘛」就去回文，「單純在半年前就規劃，和好朋友們來旅遊，說好來一趟休假之旅！非常隨性，也沒有任何目的安排！」

這令回文網友疑惑，「一則完全沒有說了到底是誰的貼文，結果自己跑出來對號入座。」還有新疆團成員發IG限動時，配上文字「我第一次到內地竟然是去新疆」，讓他也直搖頭，「會說內地的，我覺得被抵制剛好而已欸！」

看到貼文後，其他網友紛紛留言，「主要是以前的影片，被發現有把香港加油刪掉」、「是真的疑點很多，而且新疆是這麼能輕鬆規劃就隨便去的地方嗎？我看連中國人自己要去都比較麻煩了」、「109萬訂閱，也不是路人等級吧」、「新疆是連中國人要進去都要審查的地方，更何況外國人要進去拍攝。」

其中，新疆團成員用「內地」也引發議論，「台灣人講內地的很少，香港人才講內地吧」、「講大陸我都沒這麼大反感，內地真的…」、「講內地真的很怪啊，內地就不單純是地理上的意思，有人不喜歡很合理吧」、「講內地，很明顯了」、「一般下意識的講出來，要嘛不是『大陸』，要嘛就是『中國』，會講『內地』的應該都是刻意為之的。」