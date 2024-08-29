31年來最年輕交長　無交通專業不只陳世凱「歷任有15人」

▲行政院發言人陳世凱接任交通部長。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

新任交通部長由非交通專業出身、47歲的行政院發言人陳世凱接任，成為交通部前部長簡又新卸任後，近31年來最年輕的交通部長。歷任的交長中，連戰、簡又新擔任交通部長時皆僅45歲。而陳世凱也不是首位非交通專業的部長，歷任交長包括李孟諺、林佳龍、葉菊蘭、林豐正、劉兆玄、連戰等15人也非交通專長出身。

行政院發言人陳世凱爆冷門接任交通部長，最快下周一走馬上任，震驚交通圈，交通圈對陳世凱也相當陌生，陳世凱畢業於東海大學政治系，並取得台北科技大學經營管理EMBA碩士學位，大二期間加入民進黨青年軍，投身政治圈，2000年總統大選擔任民進黨台中青年軍秘書長，更曾任立委蔡其昌辦公室主任，2010年首度參選台中議員就當選，並連莊3屆，爾後參選立委失利。

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2024年總統大選，陳世凱出任民進黨總統參選人賴清德競選總部發言人，之後進入行政院長卓榮泰內閣擔任行政院發言人，政治出身的陳世凱為民進黨培養重點中生代，以黑馬之姿搶下資源豐沛的交通部長大位，跌破各界眼鏡。

不過非交通幫出身的交通部長，陳世凱並非第一人，非交通專業的歷任交通部長，還包括水利工程專家出身的李孟諺、學者和政治出身的林佳龍、企業管理專才葉匡時、都發專長的郭瑤琪、出身行銷界的「民進黨國母」葉菊蘭、政治出身的林豐正、學術界出身的劉兆玄、學界及政治出身的張建邦、政治專長的連戰、政治出身的林金生、商界和政治出身的高玉樹、「台電之父」孫運璿、軍人出身的袁守謙、政治軍事出身的賀衷寒、學界從軍的陳良等15人。

陳世凱備受關注的不僅是非交通專業出身，他以47歲年紀接下交通部大衙門，也讓陳世凱成為近31年來最年輕的交通部長。

1981年，連戰當年僅45歲，就入閣出任交通部長，歷時5年半；簡又新在1991年接下交通部長一職，當年也僅45歲，任內由於發生十八標弊案，與國民黨非主流派不和，1993年卸任轉任駐英國代表；簡又新卸任後至今，47歲的陳世凱接任交通部長，為74年來歷任交長中第三年輕者，更是簡又新卸任後31年來最年輕交通部長。