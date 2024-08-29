史上最年輕交長！陳世凱溝通能力佳　甩「交通幫」思維拚創新

▲行政院發言人陳世凱將轉任交通部長。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院發言人陳世凱確定將接掌交通部，將以47歲之齡成為史上最年輕的交通部長。據了解，此次府院高層決議拔擢陳世凱，主要考量其擔任政院發言人一職對政策的熟悉度、與部會間的溝通協調能力，以及能對外闡述政策的能力；此外，此一任命也有跳脫「交通幫」的思維，要向外舉才。

行政院長卓榮泰29日也特別出席院會後記者會，宣布交通部長的人事案。卓說，總統跟他都認為陳世凱有多年的議會服務、企業管理等經驗，加上其對工作得熱忱，應可擔負起這工作；卓也期許陳，儘速了解交通部所轄各單位業務，對內得到同仁支持、對外將業務順利推動，擔起整個內閣團隊交通業務上的施政目標。

陳世凱畢業於東海大學政治系，且在台北科技大學取得經營管理EMBA碩士學位，自2000年加入民進黨台中青年軍投入政治工作以來，已經超過20年，過去曾任3屆台中市議員，並擔任賴清德競選總部發言人，520新內閣上任後擔任行政院發言人至今。

此次接任交通部長的消息來得突然，院長卓榮泰也在29日上午正式宣布人事命令，年僅47歲的陳世凱將成為史上最年輕的交通部長。據了解，拔擢陳世凱主要考量，在於借重他對政策的熟悉度、部會溝通協調能力，以及跳脫「交通幫」的思維，向外舉才。

知情人士說，陳世凱任職行政院發言人期間，對政策的掌握度與溝通應對的能力深獲府院高層的肯定，能簡明扼要對民眾闡述施政方向，對外將晦澀難懂的政策進行轉譯，向大眾清楚說明政策內容。對內部分，則善於進行各部會溝通協調，讓政院能夠順利推動多項重要政策。

知情人士觀察，總統賴清德上任以來，在內閣人事方面與院長卓榮泰力推改革，首任內閣名單有超過6成皆是無黨籍人士，更有來自學界、產業界等專業領域人才。

據了解，在交通部長一職上，賴政府先後任用工程背景的李孟諺、政治專業的陳世凱，目的就是要跳脫「交通幫」的思維，從民眾的角度出發，力拚人民有感的交通改革。