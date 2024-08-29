　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「大黑馬」陳世凱接交長！交通圈詫異　民團喊話接地氣

記者李姿慧／台北報導

新交通部長爆冷門由行政院發言人陳世凱接任，下周一走馬上任，有交通圈人士坦言得知訊息時「差點從床下掉下來」，不過陳世凱雖非交通專業出身，但在行政院對業務學習和應對能力不錯，也可執行府院意志，應該是出線原因。民團則喊話要接地氣。

▲▼發言人陳世凱出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人陳世凱接任交通部長。（圖／記者陳家祥攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部長出現大黑馬，由47歲的陳世凱接任，陳世凱曾擔任立法委員蔡其昌國會辦公室主任，過往曾連任3屆台中市議員，隸屬民進黨新潮流，2023年起擔任總統當選人賴清德競辦發言人，之後接下行政院發言人一職。

不具名交通圈人士表示，交通圈對陳世凱較為陌生，坦言昨夜得知時「差點從床上掉下來」，但從行政院發言人表現來看，對外說明相當平穩，邏輯架構都有相當的內容，雖然不是交通專業出身，但應對能力和對業務學習能力都很不錯，對交通相關專業相信可以很快吸收，由於是非交通專業，可以高度執行府院的意志和政策。

另也有交通圈人士分析，非交通專業出身的首長，可以跳脫框架傾聽各方意見，加上他本身就是總統賴清德和行政院長卓榮泰信任的人，推動交通政策上與府院溝通可能會較無礙。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁則表示，業者期盼來的交通部長對交通完全熟悉和有相當的專業，賴政府決定用非交通專業的人選也沒有辦法，但期盼陳世凱上任後要跟產業界溝通再制訂目標，政策理應要跟產官學合作，但現在很多都相反，學者跟官方建議後制定規定，再要求產業去做，導致很多政策無法推動，台灣以2030觀光立國為願景，赴陸旅遊禁團令就應該趕快處理掉，不要因為兩岸政策、國安會和陸委會，犧牲了旅行業者。

蕭博仁指出，觀光業對陳世凱不熟悉，他是政治人物出身，未來表現需要觀察，但政治人物接任交通部長也不是不行，譬如前任交通部長林佳龍雖也是政治出身，但很接地氣，會直接跟業者溝通且不官僚，期盼新任部長也能一樣。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧則表示，交通部長人選上，民團認為交通專業不是唯一需要去考量的，能不能跟民間團體溝通，是否認同以人為本的施政方向，這些更加重要，未來希望新任交通部長可以跟聯盟碰面，溝通是否認同以零死亡為願景和延續相關理念。

ET快訊
大安區高級酒店遭10多人狂砸！堂主登基　小弟被打斷腿爆戰火
快訊／鶯歌15歲少年墜樓！　命危搶救中
快訊／雨區擴大！　15縣市大雨特報
高雄女詭趴浴缸喪命！高大成研判「被餵藥撞牆死」：手段惡劣
「大黑馬」陳世凱接交長！交通圈詫異　民團喊話接地氣
好市多新規！　5款商品不能退貨了
快訊／高雄知名酒吧火警！　2勇急送醫
陳晨威嬤離世哭了　樂天MC「跳舞給她看」炎上！沐妍首度回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨區擴大「15縣市大雨特報」　防雷擊強風

陳世凱接交長「跌破眼鏡」　三招起手式讓學界寄厚望

快訊／雷聲隆隆　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

農曆鬼月鬧血荒！營造老董揪捐血　送大禮「抽萬元腳踏車」

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到入夜

「大黑馬」陳世凱接交長！交通圈詫異　民團喊話接地氣

中纖新大樓落成啟用暨風暴國際模特兒選拔活動熱鬧登場

LINE爆災情！狂跳「你已更改圖像」通知　用戶急求救：超煩

墾丁遊客崩跌「客源改變」　學者：旅館營收仍逐年成長

空服員工作好夢幻？過來人揭「辛酸內幕」　連裹屍袋都要會

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

入選歷史建築也被拆！　四川文華樓爆破畫面曝光

快訊／雨區擴大「15縣市大雨特報」　防雷擊強風

陳世凱接交長「跌破眼鏡」　三招起手式讓學界寄厚望

快訊／雷聲隆隆　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

農曆鬼月鬧血荒！營造老董揪捐血　送大禮「抽萬元腳踏車」

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到入夜

「大黑馬」陳世凱接交長！交通圈詫異　民團喊話接地氣

中纖新大樓落成啟用暨風暴國際模特兒選拔活動熱鬧登場

LINE爆災情！狂跳「你已更改圖像」通知　用戶急求救：超煩

墾丁遊客崩跌「客源改變」　學者：旅館營收仍逐年成長

空服員工作好夢幻？過來人揭「辛酸內幕」　連裹屍袋都要會

他分析沈慶京聲明透露一個「慌」字　「什麼時代了還這麼囂張？」

竹市友善職場　提供職場性騷擾受害者心理諮商及法律扶助

Joeman牽手正妹爆戀情「還原當時情況」！　感嘆成名背後無奈：如履薄冰

竹市落實新學期開學整備　全力衝刺通學步道進度

竹市仲介公會、永慶加盟竹苗經管會　照顧慢飛天使

民團喊「加熱菸捐」助癌藥基金！拒菸團體：恐增百萬年輕人吸食

寫作勇逐夢視界無限大　台南成功國小學生榮獲全國視障生作文比賽佳作

日本「令和米荒」憂加劇！珊珊恐降破紀錄暴雨　農民趕收割

嘉義竹崎警銀聯手連阻兩詐騙　假親友急用最常見

快訊／昨與女友分手...鶯歌15歲少年墜樓！命危搶救中

原住民阿卡貝拉團隊　翻唱BLACKPINK神曲

生活熱門新聞

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

全台西北雨！　今明下最大

快訊／04:14花蓮近海規模4.9極淺層地震

約砲要怎知男生健不健康？泌尿醫曝3大原則

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

美模式最新一報「珊珊回馬槍撲台」　氣象署說話了

趙少康轟「做不出黑悟空」　醫列台灣7特色：哪個中國有

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到入夜

米其林1星餐廳還沒正式營業　網熱議

快訊／5縣市大雨特報！雨勢強襲

更多熱門

相關新聞

陳世凱接交長「跌破眼鏡」　三招起手式讓學界寄厚望

陳世凱接交長「跌破眼鏡」　三招起手式讓學界寄厚望

新任交通部長由行政院發言人陳世凱接任，有學者坦言令人跌破眼鏡，也一頭霧水，不過交通部長負責政策和執行，是否交通專業出身並非重點，過往也有不少非交通專業的部長。由於陳世凱今提出「尊重專業、用心學習、認真管理」，另也有學者表示對新部長三招起手式寄與厚望。

史上最年輕交長！陳世凱擺脫「交通幫」思維拚創新

史上最年輕交長！陳世凱擺脫「交通幫」思維拚創新

接交通部長將面對「前老闆」蔡其昌　陳世凱緊張藏不住

接交通部長將面對「前老闆」蔡其昌　陳世凱緊張藏不住

賴卓都認可！陳世凱接交通部　卓榮泰期許：擔起交通施政目標

賴卓都認可！陳世凱接交通部　卓榮泰期許：擔起交通施政目標

陳世凱將任交通部長　洪孟楷質疑：他的專業在哪？

陳世凱將任交通部長　洪孟楷質疑：他的專業在哪？

關鍵字：

交通部部長陳世凱行政院交通圈旅行業行人死零亡民團

讀者迴響

熱門新聞

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

全台西北雨！　今明下最大

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

2大原因！　 台工具機業集體面臨存亡

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面