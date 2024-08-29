「大黑馬」陳世凱接交長！交通圈詫異　民團喊話接地氣

記者李姿慧／台北報導

新交通部長爆冷門由行政院發言人陳世凱接任，下周一走馬上任，有交通圈人士坦言得知訊息時「差點從床下掉下來」，不過陳世凱雖非交通專業出身，但在行政院對業務學習和應對能力不錯，也可執行府院意志，應該是出線原因。民團則喊話要接地氣。

▲行政院發言人陳世凱接任交通部長。（圖／記者陳家祥攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部長出現大黑馬，由47歲的陳世凱接任，陳世凱曾擔任立法委員蔡其昌國會辦公室主任，過往曾連任3屆台中市議員，隸屬民進黨新潮流，2023年起擔任總統當選人賴清德競辦發言人，之後接下行政院發言人一職。

不具名交通圈人士表示，交通圈對陳世凱較為陌生，坦言昨夜得知時「差點從床上掉下來」，但從行政院發言人表現來看，對外說明相當平穩，邏輯架構都有相當的內容，雖然不是交通專業出身，但應對能力和對業務學習能力都很不錯，對交通相關專業相信可以很快吸收，由於是非交通專業，可以高度執行府院的意志和政策。

另也有交通圈人士分析，非交通專業出身的首長，可以跳脫框架傾聽各方意見，加上他本身就是總統賴清德和行政院長卓榮泰信任的人，推動交通政策上與府院溝通可能會較無礙。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁則表示，業者期盼來的交通部長對交通完全熟悉和有相當的專業，賴政府決定用非交通專業的人選也沒有辦法，但期盼陳世凱上任後要跟產業界溝通再制訂目標，政策理應要跟產官學合作，但現在很多都相反，學者跟官方建議後制定規定，再要求產業去做，導致很多政策無法推動，台灣以2030觀光立國為願景，赴陸旅遊禁團令就應該趕快處理掉，不要因為兩岸政策、國安會和陸委會，犧牲了旅行業者。

蕭博仁指出，觀光業對陳世凱不熟悉，他是政治人物出身，未來表現需要觀察，但政治人物接任交通部長也不是不行，譬如前任交通部長林佳龍雖也是政治出身，但很接地氣，會直接跟業者溝通且不官僚，期盼新任部長也能一樣。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧則表示，交通部長人選上，民團認為交通專業不是唯一需要去考量的，能不能跟民間團體溝通，是否認同以人為本的施政方向，這些更加重要，未來希望新任交通部長可以跟聯盟碰面，溝通是否認同以零死亡為願景和延續相關理念。