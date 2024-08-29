接交通部長將面對「前老闆」蔡其昌　陳世凱緊張藏不住

▲發言人陳世凱出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

前交通部長李孟諺因捲入桃色糾紛請辭，行政院長卓榮泰29日宣布，新任交通部長人選為政院發言人陳世凱。陳世凱說，未來有三個部分要努力，「第一，尊重專業、第二，我會快速用心的學習、第三，會認真管理各部會的相關業務」；至於屆時要面對「前老闆」蔡其昌的質詢，陳則笑說，「學生被老師在質詢，一定會相對緊張」。

針對上任的日期，陳世凱說，人事命令部分有行政院的程序要走，若流程順利的話，大概下星期一就會做接任。發言人部分，院長也在努力徵詢中，目前就由副發言人謝子涵暫代。

至於對未來業務的期許？陳世凱表示，到了新的位子跟職位，未來對於交通部的業務還是尊重專業，接下來也會用心學習；此外，交通部的業務非常大，包含陸海空、許多事業單位，「對我來說我必須很認真做管理，因為這是一個業務跟大家息息相關的部會，這部分我們會認真做管理」。

陳世凱說，未來有三個部分要努力，「第一，尊重專業、第二，我會快速用心的學習、第三，會認真管理各部會的相關業務」。

另外，有媒體問到，未來接任部長後，將面對「前老闆」、立委蔡其昌的質詢，否會緊張？陳世凱笑說，確實蔡其昌委員是他一直以來在政治工作上的老師，「學生被老師在質詢，一定會相對緊張，我相信我的老師也會傳授給我更多對於交通部業務的理解跟絕招，或許會再教給我更多功夫」。



