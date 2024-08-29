陳世凱接交長「跌破眼鏡」　三招起手式讓學界寄厚望

記者李姿慧／台北報導

新任交通部長由行政院發言人陳世凱接任，有學者坦言令人跌破眼鏡，也一頭霧水，不過交通部長負責政策和執行，是否交通專業出身並非重點，過往也有不少非交通專業的部長。由於陳世凱今提出「尊重專業、用心學習、認真管理」，另也有學者表示對新部長三招起手式寄與厚望。

▲新交通部長爆黑馬，由行政院發言人陳世凱接任。（圖／記者陳家祥攝）

不具名學者表示，交通是越來越高度專業的領域，陳世凱不是學交通專業出身，接任交通部長有些跌破眼鏡，或許陳世凱搭過高鐵、捷運，但跟交通專業完全搭不上邊，不過交通掌握非常多資源，賴清德總統選擇派他可信任的人來執行他的意志。

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不過該名不具名學者也表示，交通部長負責的是政策，懂不懂交通應該不是最重要的事情，過去也曾有非交通專業出身的交通部長，譬如林豐正、葉菊蘭、林佳龍，甚至包括李孟諺，都不是學交通專業出身的，交通部長是政策制定和執行者。

至於賴清德用人策略，學者坦言，真的是一頭霧水，賴清德擔任台南市長任內也用過一些交通專業人士，難道對他們的交通專業沒有信心，他任內的台南市交通局長張政源後來曾任交通部次長，回鍋台鐵因太魯閣號事故被牽連，另一名交通局長魏健宏也曾在賴時任行政院長時接下中華郵政董事長，應該頗受肯定，這局人事卻沒用子弟兵。

由於新任交通部長陳世凱今表示，接任交長後有三方向要努力，「第一，尊重專業；第二，快速用心學習；第三，認真管理相關業務」。

另一名不具名學者則表示，對於新部長三招起手式「尊重專業、用心學習、認真管理」，確實令外界耳目一新、寄與厚望。

該學者表示，以學界觀點，針對此三點聲明，建議「尊重專業」上，應吸取先前以政治背景擔任過部長人物的經驗，虛心聆聽各單位專業行政意見，依據交通施政滿意度，彙整出成敗關鍵因素，並建立相對應的專業人才庫。另「用心學習」可密集安排巡視業務單位，請出該單位業務核心者條列重點專業知識，同時邀請各專業學者專家提供意見。

在「認真管理」方面，學者建議可以行動創新內閣行事風格，首先以迫切性、重要性原則了解各業務單位問題，以創新思維訂定KPI，掌握可靠數據來源，擬定行動計劃，排序決策優先執行，分析結果，最後回饋學習。以此管理流程實現賴清德交通政策目標「人本、安全、便捷、智慧、永續」，並應廣開建言管道，善用群體智慧，以宏觀格局、微觀做事風格，讓交通部如新部長年輕活力、創新行動，盼最短時間內迅速上手，回應民眾訴求。